30 Mal in der Kurstadt

Bad Mergentheim. Eine Kurgastehrung nahm Marketingleiterin Julia Krupka von der Kurverwaltung in den Kliniken Dr. Vötisch vor. Elke Diers, Jahrgang 1942 aus Burgwedel bei Hannover, ist bereits zum 30. Mal in den Kliniken zu Gast. 1998 kam sie gemeinsam mit ihrem Mann und Sohn das erste Mal in die Kurstadt. Die Wege, die sie früher oft unternommen hat, sind aufgrund eingeschränkter Mobilität etwas weniger geworden, aber Elke Diers schätzt noch immer den schönen Schloss- und Kurpark und die Kurkonzerte in der Wandelhalle. Ein Spaziergang zum Nachmittagskonzert stand immer fest auf ihrem Programm. Julia Krupka (rechts) überreichte der Jubilarin in Anwesenheit von Inge Vötisch (Pflegedienstleitung/links) ein Präsent mit dem Wunsch, sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Bild: Kurverwaltung

