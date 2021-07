30 000 Euro für verschiedene ehrenamtliche Bürger-Projekte

Bad Mergentheim. In den Haushalt 2021 wurden 30 000 Euro für das Bürgerbudget eingestellt. Diese werden nun vollständig verteilt und fließen in verschiedene Bürger-Projekte. Acht Stadträte (darunter die Grünen-Fraktion) fanden es nicht gut, noch schnell zwei Projekte mit aufzunehmen und die Gesamtsumme in diesen finanziell schwierigen Zeiten auszureizen, der Oberbürgermeister und 22 andere Ratsmitglieder aber schon.

8900 Euro sind nun für die Sanierung des Waaghäusles in Rengershausen genehmigt, 4400 Euro für das Projekt „Ruhebank Friedhof“ in Wachbach, 3500 Euro für den Bürgertreff „Milchhäusle“ in Rot, 3000 Euro für die Beleuchtung des Dorfplatzes Dörtel, 3000 Euro für das Ruhebänkle „Teil II“ in Rengershausen, 3000 Euro für den Info-Lehrpfad „Insekten/Wildbienen“ im Badweg der Kurstadt, 2500 Euro für „Glockenturm und Waaghäusle“ in Dörtel, 1300 Euro für die Historientafel „Schlacht bei Herbsthausen“ und 400 Euro für den „Info-Stuhl“ in Wachbach.

Philipp Lutzmann erklärte, dass die Grünen es in Zeiten klammer Kassen nicht unterstützen, wenn kurzfristig noch zwei Projekte in Rengershausen und Wachbach im Wert von über 13 000 Euro mit ins Boot genommen werden, nur damit das Geld auch ausgegeben ist. Hubert Rothenfels (CDU) hielt dagegen und sagte, dass das Bürgerbudget „gut und wichtig“ sei und ehrenamtliches Engagement unterstütze.

Jochen Flasbeck (Freie Wähler) meinte, dass die Bürger doch auch ohne Steuergeld aktiv werden dürften. Inge Basel und Jordan Murphy (beide SPD) warben wiederum für die Verteilung der Gelder.

