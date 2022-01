„2G”-Bändchen-Aktion in Bad Mergentheim wird fortgesetzt

Eine große Erleichterung für Einzelhändlerinnen und Einzelhändler sowie Kundschaft zugleich: Ein erheblicher Personalaufwand bedeutet die Nachweispflicht für alle Einzelhändler. Und auch für die Kunden ging die Freude am zwanglosen Bummeln durch das ständige Vorzeigen von Ausweisdokument und Impfnachweis in jedem Geschäft in den letzten Wochen verloren. Besucherinnen und Besucher der

...