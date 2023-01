Nach zweijähriger Zwangspause konnten die Sternsinger in Stuppach im Jahr 2023 wieder, wie es alte Tradition am Dreikönigstag ist, von Haus zu Haus gehen, den Segen Gottes zusprechen und über die Haustüren schreiben und Spenden für die armen Kinder in aller Welt sammeln.

18 Kinder und Jugendliche übernahmen diese verantwortungsvolle und ehrenvolle Aufgabe.

Stolzer ...