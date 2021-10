260 000 Euro Umsatz dank städtischer Hilfe

Bad Mergentheim. Rückblicke auf 2020/2021 und Ausblicke auf geplante Aktionen waren auch zentrale Themen bei der Jahreshauptversammlung der Citygemeinschaft im Hotel-Restaurant Bundschu.

In seinem Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr berichtete der Vorsitzende Hans Joachim Kuhn über eine aufgrund der Corona-Krise kontrasthaltige und durchwachsene Bilanz der Citygemeinschaft seit deren Hauptversammlung im Oktober 2020. Ausnahmslos erfolgreich sei die Einführung und der Absatz der so genannten „m-card“ („Mein Bad Mergentheim“), ein gemeinsames Kooperationsprojekt der Citygemeinschaft und der Stadt Bad Mergentheim.

Die an mehreren Stellen im Scheckkartenformat erwerbbare oder online im pdf-Format herunterladbare „m-card“ löste den vormaligen beliebten City-Gutschein als digitales System ab. Einlösbar ist der Stadtgutschein in über 30 Geschäften, Restaurants und bei weiteren Dienstleistern in und um Bad Mergentheim entweder im Gesamtwert oder auch in centgenauen Teilbeträgen.

Die Rabattaktion in Höhe von insgesamt 25 000 Euro durch die Stadtverwaltung in der ersten Dezemberwoche 2020 zur Einführung der „m-card“ habe einer fulminanten Erfolgswelle zum Auftakt maßgeblich beigetragen und einen Umsatz von etwa 151 500 in Form von Aufladungsguthaben ereicht. Vom 6. bis 9. September wurde von der Stadt Bad Mergentheim abermals eine Rabattaktion in Gesamthöhe von 25 000 Euro initiiert und durchgeführt – dabei sei ein Umsatz von rund 110 000 Euro generiert worden.

Besonders hart getroffen habe die Mitglieder und sonstigen Unternehmen in der Stadt die erneute Schließung (Lockdown) ab dem 16. Dezember bis in den Februar oder teilweise sogar in den März hinein. „In dieser Krisenzeit konnten wir Erfahrungen unter anderem mit dem Demonstrations- und Versammlungsrecht machen“, konstatierte Hans Joachim Kuhn. Zugleich habe man viele Gespräche mit Politikern geführt und Aktionen über die Medien in der Öffentlichkeit verbreitet, um auf die dramatische Situation der Betriebe des Einzelhandels und anderer Gewerbe hinzuweisen. Explizit hob der Vorsitzende die starke Unterstützung durch das städtische Ordnungsamt hervor, die zur Wiederöffnung zahlreicher Geschäfte geführt habe.

Positiv ausgewirkt habe sich die Einrichtung und der Betrieb des Corona-Schnelltestzentrums durch die Stadt im Kulturforum und die Verlosung von Gutscheinen im Wert zu jeweils fünf Euro als Anreiz, zu den Mitgliedsgeschäften zu gehen und dort einzukaufen. Am 10. September lud zudem der erste Nachtbummel nach Corona wieder zum Einkaufen und Bummeln ein.

„Wir hoffen, im kommenden Jahr wieder mit Verkaufssonntagen, langen Einkaufsnächten und weiteren Aktionen aufwarten sowie nicht nur den Mergentheimer Bürgern, sondern auch den vielen auswärtigen Besuchern und Gästen wieder ein Stück Normalität bieten zu können“, hob der Vorsitzende hervor. Zudem solle die „m-card“ insbesondere auch als attraktiver steuerfreier Sachbezug für Arbeitgeber weiterentwickelt werden, der ab 2022 noch dazu auf 50 Euro erhöht wird.

Beiratsmitglied Wolfgang Wunderle vermeldete eine positive Wirtschaftslage der Citygemeinschaft. Der Mitgliederstand konnte nicht nur konstant gehalten, sondern vor allem auch im Gastronomiesektor sogar leicht gesteigert werden konnte. Nachdem die beiden Revisoren Hartmut Imhof und Sven Döding eine einwandfreie Finanz- und Kassenführung bestätigt hatten, erfolgte einstimmig die Entastung des Vorstandes.

Beisitzer Klaus Arnold präsentierte die kommenden Weihnachtsaktionen und -werbemaßnahmen, die von dem neuen Markenzeichen, Erkennungssymbol und Sympathieträger „City-Biber“ namens Klaus flankierend begleitet werden. Zu den Aktionen zählen wieder zum Beispiel Anzeigenkampagnen in den FN und weiteren Medien, Weihnachtsschokolade und mehr.