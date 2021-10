26-Jähriger muss mit Anzeige rechnen

Bad Mergentheim. Seit Dienstagabend steht ein 26-Jähriger im Verdacht, berauscht mit seinem Pkw in Bad Mergentheim unterwegs gewesen zu sein. Der Mann befuhr gegen 23.30 Uhr mit seinem Opel die Straße „Beim Braunstall“. Hierbei hielten Polizeibeamte den Mann an und überprüften ihn sowie sein Fahrzeug. Bei der Verkehrskontrolle kam der Verdacht auf, dass der Opel-Fahrer unter Drogeneinfluss stünde. Ein Test bestätigte die Vermutung. Anschließend musste der 26-Jährige in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sofern im Blut ebenfalls Drogen nachgewiesen werden, muss der Mann mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

