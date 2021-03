Bad Mergentheim. Trotz Corona-Pandemie gibt es vielerorts noch den Willen der Menschen Gutes in ihrer Region zu tun. Martin Werani und Andreas Schneider von der Firma Energiewelt-info in Bad Mergentheim gehören dazu. Als „Wiederholungstäter“ spendeten sie im Namen ihres Unternehmens, das im Bereich der Energieberatung für Industrie und Gewerbe tätig ist, 2500 Euro an das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim zum Einsatz für betagte Patienten der geriatrischen Schwerpunktklinik.

„Seit Jahren unterstützen wir nun in der Weihnachtszeit ein Herzensprojekt im Caritas-Krankenhaus. Zuerst haben wir an den Förderverein für Projekte in der Kinder- und Jugendmedizin gespendet. Dann hat uns 2019 Schwester Edeltraud Steinweg auf die Alterstraumatologie und die Bedarfe betagter Patienten aufmerksam gemacht und nun engagieren wir uns zum zweiten Mal an dieser Stelle“, erklärt Martin Werani. „Wir wissen nach langjährigen guten Erfahrungen, dass unsere Spende im Caritas-Krankenhaus in guten Händen ist“, so Andreas Schneider. „Es war uns von der Energiewelt-info wichtig, dass das Geld lokal in Bad Mergentheim eingesetzt wird. Und was kann es da besseres geben, als betagten Patienten die schwierige und entbehrungsreiche Zeit des Krankseins in der Corona-Krise etwas zu erleichtern.“

Besonders freute sich Dr. Werner Vey, Oberarzt der Medizinischen Klinik 2 sowie Altersmediziner, dass mit der Spende den Patienten, denen im Rahmen einer schweren Allgemeinerkrankung oder eines Sturzereignisses eine längere Bettlägerigkeit droht, aktiv geholfen werden kann. Er bedankte sich im Namen der Patienten und der Klinik.

Die großzügige Spende dient einem neuen alterstraumatischen Projekt im Caritas. ckbm