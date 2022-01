250 „Spaziergänger“ in der Innenstadt

Bad Mergentheim. Kaum hat das Verwaltungsgericht Stuttgart die Allgemeinverfügung der Stadt Bad Mergentheim (wir berichteten am Samstag) zum Verbot von Corona-„Spaziergangs-Versammlungen“ gekippt, fand ein derartiges Treffen in der Kurstadt am Sonntagnachmittag wieder statt. Rund 250 „Spaziergänger“ drehten – unangemeldet – in einem langen Zug mehrere Runden durch die Altstadt und kamen dabei immer wieder am Marktplatz vorbei. Die Polizei beobachtete die Lage mit verstärkten Kräften. Auch etliche neugierige Bürger waren in der Stadt unterwegs und schauten sich die Vorgänge bei kühlen Temperaturen an. Es blieb friedlich. sabix

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1