25 Familien erhalten Jahres-Karten

Bad Mergentheim. 25 Bad Mergentheimer Grundschülerinnen und Grundschüler bekommen zusammen mit einem Elternteil ein Jahr lang Zugang zur Stadtbücherei. Die entsprechenden Gutscheine im Gesamtwert von 1000 Euro hat Tobias Motz gestiftet.

In bunten Umschlägen wurden die Geschenke jetzt im Hof des Kulturforums überreicht. Tobias Motz motivierte die Kinder zum Lesen, was nicht nur in der Schule, sondern später auch im Beruf Erfolg verspreche. „Gerade in der Corona-Zeit habe ich die Arbeit, die in unseren Schulen geleistet wird, noch stärker zu schätzen gelernt“, sagte er. Deshalb leiste er gerne einen Beitrag zur Leseförderung.

Die kommissarische Schulleiterin der Bad Mergentheimer Grundschule, Katja Serdaroglu, berichtete, dass der Bücherei-Zugang für Eltern und Kinder gerade jetzt in der Ferienzeit eine sehr gute Unterstützung sei. Die Gutscheine waren unter den Schülerinnen und Schülern der Grundschule verlost worden, das Interesse war sehr groß. „Schön, dass Sie an die Bücherei gedacht haben“, bedankte sich auch deren Leiterin Magdalene Hellmuth bei Tobias Motz. Sie versprach den Kindern ein spannendes und abwechslungsreiches Lesevergnügen mit den Medien der Stadtbücherei sowie besondere Aktionen und Gewinnspiele. stv