24 neue Altenpflegerinnen für die Region

Bad Mergentheim. Nach einem sehr herausfordernden Schuljahr feierten vergangenen Freitag die Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule für Altenpflege der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung (EPE) Bad Mergentheim ihre erfolgreich abgeschlossene Ausbildung.

Schulleiterin Anke Mund eröffnete die Abschlussfeier mit einer kurzen Ansprache. Sie machte darauf aufmerksam, dass es gerade in der Altenpflege um Berufung gehe und auch darum, anderen Glück zu schenken. Mund ging darauf ein, dass es sich bei der Pflege um einen systemrelevanten Beruf handele und die Absolventinnen und Absolventen nun als gefragte Arbeitskräfte die Schule verlassen.

Anschließend bedankte sich die Schulleiterin bei den Lehrerinnen und Lehrern sowie bei Abteilungsleiterin Martina Schmalbach für den außerordentlichen Einsatz in einem schwierigen Schuljahr. Schmalbach und F. Hennig verlassen am Schuljahresende die EPE Bad Mergentheim und gehen in den Ruhestand. Mund dankte deshalb den beiden verdienten Lehrkräften für deren langjährigen Einsatz.

Auch Martina Schmalbach wies in ihrer Rede nochmals auf die anspruchsvolle Situation der Abschlussklasse hin. Sowohl das zweite als auch das dritte Ausbildungsjahr fielen in die Zeiten der Pandemie. Besonders die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter waren in dieser Zeit gefragt, Online-Unterricht in einer praktischen Ausbildung ist ohne Unterstützung durch die Einrichtungen nicht möglich. Vor allem für die Mütter in dieser Klasse waren die vergangenen Monate eine schwierige Zeit, da sie selbst im Fernunterricht waren und gleichzeitig ihre eigenen Kinder beaufsichtigen und unterstützen mussten: Wahrlich ein Spagat!

Schmalbach gratulierte abschließend nochmals jedem Einzelnen zum tollen Erfolg, wies aber auch auf die große Bedeutung der Weiterbildung in der Pflege hin.

Im Anschluss überreichten Schulleiterin und Klassenlehrerin gemeinsam den 24 Altenpflegerinnen und Altenpflegern ihre Urkunden und Zeugnisse. Preise für herausragende Leistungen wurden dabei an Susanne Betz (Mobile Dienste Main-Tauber), Judith Biedermann (Sozialstation Tauberbischofsheim), Chantal Halici (Haus am Brühlpark, Schrozberg), Doris Schwenkert (Phönix Seniorenzentrum Schönblick, Igersheim) sowie Anna Zimmer (Haus am Sonnenberg, Igersheim) vergeben.

Zum Abschluss bedankten sich die Absolventinnen und Absolventen bei ihren Lehrerinnen und Lehrern unter anderem mit kleinen Präsenten.

Die Absolventinnen und Absolventen der 3BFA3 (Staatlich anerkannte Altenpfleger/innen): Susanne Betz (Mobile Dienste Main-Tauber), Judith Biedermann (Sozialstation Tauberbischofsheim), Angela Corso (Johannes-Sichart-Haus), Manuela Demirkapi (DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim), Selma Dzekovic (Haus am Sonnenberg), Christian-Eric Gedeon (Emma-Weizäcker-Haus), Chantal Halici (Haus am Brühlpark), Anna Horn (Pflegezentrum Rot am See), Dennis Kämmler (Eduard-Mörike-Haus), Clemens Krawczyk (Johannes-Sichart-Haus), Leon Lembke (Seniorenhaus Köhler), Melissa Mejrhirou (Haus am Sonnenberg), Marcel Meye (Johannes-Sichart-Haus), Helga Neu (Pflegeheim Carolinum), Doris Edeltraud Schwenkert (Phönix Seniorenzentrum Schönblick), Magdalena Sobek (Johann-Benedikt-Bembé-Stift), Lea Thomas (Phönix Seniorenzentrum Schönblick), Fotini Tsolakos (Johann-Benedikt-Bembé-Stift), Xena Ulshöfer (Hand in Hand Mobiler Pflegedienst), Kristina Werner (Altenpflegeheim Carolinum), Jennifer Wießmann (Haus am Sonnenberg), Sonja Wildner (Altenpflegeheim Johann-Bernhard-Mayer), Isabell Wüst (Hand in Hand Mobiler Pflegedienst) und Anna Zimmer (Haus am Sonnenberg). epe

