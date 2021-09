230 Wahlhelfer im Einsatz

Bad Mergentheim. Am Wahlsonntag werden in Bad Mergentheim in den 23 Urnenwahlbezirken etwa 230 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sowie etwa 45 Springer im Einsatz sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von den insgesamt 23 Urnenwahlbezirken befinden sich neun in der Kernstadt und 14 in den Stadtteilen. Zudem wird es drei Briefwahlbezirke geben, teilte Giorgio Ebert, der stellvertretende Pressesprecher der Stadtverwaltung, auf Anfrage mit.

In Bad Mergentheim gibt es insgesamt 17 262 Wahlberechtigte. Davon sind 790 Erstwähler. Aktuell haben etwa 6400 Bürgerinnen und Bürger die Briefwahl beantragt. Bei der Bundestagswahl 2017 beantragten lediglich 3603 von damals 17 367 Wahlberechtigten einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen.

Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren nahmen von den insgesamt 13 237 Wählern schließlich 3408 an der Briefwahl teil (ca. 25,7 Prozent). Bei der Wahl vor acht Jahren (2013) nahmen von insgesamt 12 400 Wählern 2537 an der Briefwahl teil. Bei der Landtagswahl im März lag die Quote der Briefwähler bereits bei 48,7 Prozent – 5014 von 10 303 Wählern kamen nicht persönlich ins Wahllokal. sabix

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2