23 Ehrennadeln für langjährige Zugehörigkeit

Bad Mergentheim. Nachdem die traditionelle Weihnachtsfeier bei Roto wegen Covid-19 erneut ausfallen musste, wurde die Auszeichnung der Jubilare 2021 nun am Montag in kleinerem Rahmen und unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen im Roto-Campus in Bad Mergentheim nachgeholt. In seiner Ansprache bedankte sich Christoph Hugenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung der Roto Frank Dachsystem-Technologie, bei den Anwesenden für ihren Einsatz und ihr langjähriges Engagement.

Insgesamt 17 Jubilare, zehn davon am Stammsitz in Bad Mergentheim, wurden mit einer Roto-Armbanduhr, der bronzenen Roto-Ehrennadel sowie einer Flasche Roto- Wein vom unternehmenseigenen Weinberg für zehn Jahre im Dienste des Unternehmens geehrt. Weitere sechs Mitarbeiter erhielten als Dank für 25 Jahre Roto-Zugehörigkeit eine Goldmünze mit dem Konterfei des Firmengründers Wilhelm Frank, die silberne Roto-Ehrennadel, eine Flasche Roto-Wein sowie die IHK-Ehrenurkunde.

Sieben Jubilare der Roto Frank Treppen GmbH und der Roto Frank DST Vertriebs-GmbH erhalten ihre Auszeichnung für zehn Jahre bei Roto von ihren Führungskräften direkt an ihrem Standort.

Für zehn Jahre Firmenzugehörigkeit wurden geehrt: Andreas Deibert, Durmus Ali Bakici, Miroslaw Bazylewicz, Dmitrij Fischer, Markus Fries, Herbert Hausschmid, Fehmi Kazan, Andreas König, Jürgen Kullmann, Bianca Kurz, Marcel Noack, Jan Richter, Patrick Sedlak, Lars Volger, Maximilian Volk, Dariusz Wiosna, Abdullah Yildiz. Für 25 Jahre Firmenzugehörigkeit wurden geehrt: Jürgen Brauch, Carsten Duatschek, Joachim Jesina, Eduard Melcher, Andreas Sponagel, Wolfgang Sülzle .