22 Jahre „Via Classica“

Bad Mergentheim. „Singen und helfen“ – unter diesem Motto hat das Vokalensemble „Via Classica“ um die Gründungsmitglieder Iwona Bundschuh (ehemals Dierolf) und Maria Miller-Pflüger die letzten 22 Jahre mit 56 Benefizkonzerten mehr als 35 000 Euro für den guten Zweck ersungen. Im Oktober ging die Ära „Via Classica“ mit einem privaten Konzert zu Ende. Ein öffentliches Abschiedskonzert sei zum Bedauern des Ensembles nicht möglich gewesen.

Leidenschaft zur Musik

Die große Leidenschaft zur Musik und der Wille zu helfen veranlasste die zuletzt 16 Sängerinnen und Sänger aus dem Raum Bad Mergentheim, Forchtenberg, Ingelfingen, Mulfingen, Niederstetten, Schrozberg und Weikersheim nicht nur zu Auftritten vor dem treuen heimischen Publikum, sondern führte das Ensemble auch nach Freudenstadt, Essen, Celle und Berlin, wo es ebenso treue Fans gewinnen konnte, wie die der Heimatregion.

Die Sängerinnen und Sänger, teils Profimusiker, deren Auftritte häufig von Instrumentalisten unterstützt wurden, gaben alle gespendeten Einnahmen ihrer Konzerte an verschiedene karitative Projekte in der Region und der ganzen Welt weiter, wie an Lebenshilfevereine, die Erlacher Höhe, die Drogenhilfe Schwäbisch Hall, verschiedene Bürgervereine, Kindergärten, Kirchengemeinden, die Jugendmusikstiftung Rothenburg ob der Tauber, das Stadtlädle in Freudenstadt, die Stiftung Eglesia in Bad Mergentheim, zur Renovierung der Kapelle in Bächlingen, an die Stiftung Maher in Indien oder die Hilfe für Eritrea– um nur einige zu nennen.