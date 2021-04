210 000 Euro Verkaufswert gespendet

Bad Mergentheim. 4890 neuwertige Herbst/Winter-Bekleidungsteile mit einem Verkaufswert von 210 000 Euro hat das Modehaus Kuhn dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und damit Krisenregionen in der Welt gespendet. Vor wenigen Tagen wurde die Saisonware Herbst/Winter 2020 vom DRK vor Ort mit einem großen Lastwagen abgeholt.

Aufgrund der Schließung des Modehauses in den Monaten Dezember, Januar, Februar und März sowie der schwächeren Absätze in den Öffnungsmonaten blieben die Umsätze und Verkäufe stark hinter dem sonst Üblichen zurück.

Ein Überhang der sechs Monate im Voraus bestellten Ware war für das Modehaus Kuhn dadurch unvermeidbar. Eine Vernichtung der Ware, wie es viele andere machen und in den (sozialen) Medien entsprechend kritisch begleitet wird, kam für das Bad Mergentheimer Traditionsunternehmen nicht infrage. So entschied man sich für die Großspende an das DRK.

Eine weitere Spende von der Gesellschaft „Kuhn C.H. GmbH & Co. KG“, der die Filialen „Lieblingsstücke“ in Bad Mergentheim sowie „Trend Karree“ in Künzelsau angehören, wurde darüber hinaus noch geleistet. Den Aufwand der Spenden kommentierte Maike Kuhn so: „Wir haben in keinem Jahr so viel Personalkosten für Warenbewegungen aufwenden müssen wie 2020 und 2021“. Die Herbst/Winter-Ware wurde aus dem Verkauf gezogen, verpackt und eingelagert, während sogar im Zeitraum der Schließung neue Ware von den Lieferanten geliefert wurde. So musste laut Kuhn zum Teil in Abhängigkeit vom Wareneingang zusätzliche Ware von der Fläche gezogen werden. „Das war ein echter Kraftakt, der uns nicht nur sehr viel Geld, sondern auch viel Nerven gekostet hat“, berichtet Maike Kuhn weiter.

Das DRK übernimmt nun die gespendete Saisonware und setzt diese beim nächsten Krisenfall ein. Die Ware wird bei Bedarf in die jeweilige Krisenregion transportiert. Zuletzt war ein solcher Krisenfall im Februar 2021 in Kroatien, bei dem ebenfalls Kleidung vom DRK Ortsverein Bad Mergentheim in die Krisenregion gebracht wurde, so Vereinsvorstandsmitglied Swen Rüdenauer.

Das Modehaus Kuhn hofft, dass die übrig gebliebene Ware nun den Notleidenden eine gute Unterstützung in ihrer schwierigen Situation sein wird. pm

