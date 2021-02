Bad Mergentheim. Nach der Wiedereröffnung im Herbst 2014 zählte man in der „Solymar“-Therme über das komplette Jahr 2015 insgesamt 191 000 Besucher und steigerte sich fortan. Waren es 2017 schon 234 000 Gäste, so kamen im nächsten Jahr 240 000 und 2019 fuhr man das bisherige Rekordergebnis mit knapp 270 500 Besuchern ein.

2020 störte die Corona-Krise die Abläufe gewaltig und nun Anfang 2021 wartet man auf das Ende des zweiten Lockdowns. Dennoch gibt es jetzt zum 1. März einen Wechsel an der Spitze der Therme. Wilko van Rijn tritt die Nachfolge des bisherigen Betriebsleiters Peter Zimmermann an.

Zimmermann, der seinen Angaben nach im Altkreis Mergentheim wohnhaft bleiben wird, bleibt der „Solymar“-Betreibergesellschaft Schauer & Co. GmbH aber als Projektleiter erhalten.

Davor in Marktheidenfeld tätig

Der zukünftige Betriebsleiter vor Ort, Wilko van Rijn, stammt ursprünglich aus Amsterdam und kam vor mehreren Jahrzehnten über den Leistungs- und Profisport als Handballer von Holland nach Deutschland. Im Anschluss an sein Studium der Betriebswissenschaft und angewandten Freizeitwissenschaften war er bei verschiedenen Firmen vor allem im Bereich „Freizeit- und Familienbäder“ tätig. Bis jetzt leitete er unter anderem das vor knapp zehn Jahren neu errichtete „Wonnemar“ in Marktheidenfeld, für das aufgrund der Corona-Krise 2020 ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde.

Das Bild zeigt den bisherigen Betriebsleiter der Therme, Peter Zimmermann (links), und seinen Nachfolger Wilko van Rijn (Mitte) gemeinsam mit Michaeal Atassi (Schauer & Co. GmbH). Fürs Foto wurden kurz die Masken abgenommen. © Wagner

„Sie werden mit offenen Armen angenommen und treten in sehr gute Fußstapfen“, hieß Oberbürgermeister Udo Glatthaar bei einem Pressegespräch den neuen Betriebsleiter willkommen. Zugleich dankte er dem bisherigen Stelleninhaber für dessen Leistungen. „Wir sind alle sehr stolz auf unsere Therme, die seit ihrer Wiedereröffnung nach aufwändiger Sanierung enorm viel an Ansehen hinzugewonnen hat, wozu die Betriebsleitung unter Andreas Schauers Regie wesentlich beigetragen hat“, betonte der OB im Beisein unter anderem der beiden Geschäftsführer der Schauer & Co. GmbH mit Sitz in Überlingen, Andreas Schauer und Michaeal Atassi, der stellvertretenden „Solymar“-Betriebsleiterin Silke Marquardt sowie des Kurdirektors Sven Dell.

„Wir werden nach Wiedereröffnung gemeinsam Gas geben und das ’Solymar’ weiter erfolgreich fortführen“, kündigte Glatthaar zuversichtlich an. „Die derzeitige Situation gestaltet sich alles andere als einfach. Wir sind jedoch froh, dass unser Unternehmen finanziell sowie von seinen Team- und Organisationsstrukturen her nach wie vor robust und gut dasteht, so dass wir das rettende Ufer trotz Corona-Krise im Rücken erreichen werden“, meinte Andreas Schauer.

Der schon seit Jahren boomende Inland-Tourismus werde nach der Pandemie noch weiter zunehmen, so dass Bad Mergentheim sowohl bei den Übernachtungen als auch beim Tagestourismus und speziell beim Zuspruch der „Solymar“-Besucher von diesem Boom profitieren könne, prognostizierte der Unternehmer. „Insofern blicken wir als Partner Bad Mergentheims und Thermen-Betreiber langfristig positiv in die Zukunft.“

Neun Thermen bundesweit

Während der Corona-Pandemie sei das Unternehmen nicht untätig gewesen, sondern im Gegenteil sogar noch weiter gewachsen, so dass die Schauer & Co. GmbH inzwischen insgesamt neun Thermen oder Freizeitbäder bundesweit und in der Schweiz betreibe, berichtete der Firmeninhaber. Als neue Standorte im Portfolio nannte er die neue Havel-Therme in Werder (Landkreis Potsdam-Mittelmark) vor den Toren Berlins und die Therme am Bodensee in Lindau. Zudem habe man im Sommer 2020 nach dessen corona-bedingter Insolvenz das Freizeit- und Erlebnisbad „Calypso“ in Saarbrücken übernommen.

Aufgrund des starken Wachstums habe das Unternehmen seine Organisationsstrukturen angepasst, indem es Peter Zimmermann, der seit 2016 „Solymar“-Betriebsleiter war, als Firmen-Mitarbeiter und Projektleiter langfristig an sich binden habe können. Zimmermann sei es nicht nur gelungen, die jährlichen Umsatzzahlen des „Solymars“ zu steigern, sondern auch Jahr für Jahr neue Akzente zu setzen. Mit seinen Expertisen im Bau- und Bädertechnikbereich habe er gemeinsam mit städtischen Partnern Mängel beheben und die Therme weiter entfalten können.

„Mit Wilko van Rijn haben wir geschafft, als Nachfolger für die Betriebsleitung einen äußerst gut ausgebildeten und hoch erfahrenen Fachexperten zu gewinnen“, unterstrich Schauer. „Damit steht uns mit Peter Zimmermann und Wilko van Rijn ein sehr versiertes und zuverlässiges Duo zur Verfügung, das die vielfältigen Aufgaben nach hoffentlich baldiger Wiedereröffnung gemeinsam meistern sowie die Therme weiter entwickeln kann“.

Darüber hinaus dankte der Geschäftsführer OB Glatthaar, Stadtkämmerer Artur Wirtz, Stadtbaudirektor Bernd Straub und den zuständigen Stadtgremien für das seit Jahren währende Vertrauen und die gelebte Partnerschaft.

Besondere Dankbarkeit und Anerkennung zollte Schauer außerdem dem gesamten Mitarbeiterteam, das trotz Monate langer Schließung und einhergehender Kurzarbeit dem Unternehmen sehr loyal verbunden geblieben sei. Dies habe sich im Speziellen auch bei der Online-Weihnachtsfeier mit insgesamt circa 500 Mitarbeitern gezeigt, darunter etwa 85 Personen aus Bad Mergentheim.

„Wir sind an einem Punkt, wo es den Anlagen des ’Solymars’ guttut, technisch, funktionell oder strukturell nachjustiert zu werden. Dazu brauchen wir kompetente Unterstützung und ausgeprägtes Expertenwissen“, erläuterte Zimmermann zu den jetzigen personellen Veränderungen im Betriebs- und Projektmanagement.

Mit einem sehr hohen Nachholbedarf der Gäste nach den beiden Lockdowns rechnet van Rijn, der sich auf seine neue berufliche Herausforderung in der Kurstadt sehr freut.