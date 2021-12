2000 Euro gespendet

Bad Mergentheim/Würzburg. Im Rahmen der alljährlichen Spendentour fördert die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG auch in diesem Jahr zwei soziale Einrichtungen und bringt damit zum Ausdruck, wie wichtig es ist, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Das Unternehmen unterstützt mit einer Spendensumme von jeweils 1000 Euro den Verein Hundertprozent sowie die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg. Die Spendenübergabe fand unter den bekannten Hygiene- und Abstandsregeln statt.

Eine enge Kooperation mit der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg besteht schon seit mehreren Jahren. Tagtäglich werden auf den Stationen „Regenbogen“, „Schatzinsel“ und „Leuchtturm“ an Leukämie und Tumor erkrankte Kinder behandelt sowie medizintechnisch notwendige Untersuchungen durchgeführt. Das Geld findet sowohl innerhalb der Forschungsarbeiten Verwendung als auch im Bereich der Betreuung der betroffenen Kinder sowie deren Familien. In diesem Jahr geht ein Teil der Spende für die Kinderkrebsstation an Veronika Pfeiff, die als Sozial- und Sportpädagogin tätig ist. Außerdem wird das Geld für verschiedene Sportgeräte verwendet, damit die jungen Patientinnen und Patienten fit bleiben sowie Abwechslung im Krankenhausalltag finden.

Auch der Verein Hundertprozent kann sich über eine Spende von 1000 Euro freuen. Hundertprozent steht letztendlich dafür, dass jeder Cent in vollem Umfang dort ankommt, wo er gebraucht wird. Alle Mitarbeitenden arbeiten ehrenamtlich und haben persönlichen Kontakt zu ihren jeweiligen Projektverantwortlichen vor Ort. Dadurch können sich alle Unterstützenden sicher sein, dass 100 Prozent des Spendenbetrags exakt beim gewählten Projekt ankommen, um dort gezielt für bestimmte Zwecke eingesetzt zu werden. Der Verein engagiert sich sowohl regional, als auch weltweit in verschiedenen sozialen Projekten – besonders in Bereichen für benachteiligte Kinder, aber auch für Projekte wie „Telefon-Seelsorge“, „Initiative Lebenstiere“ oder „Klimabündnis Rothenburg“ etc.

Soziales Engagement und gesellschaftliche Verantwortung sind Kern der Unternehmenskultur und liegen Würth Industrie Service besonders am Herzen. Auch die Spende an den Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr in Ahrweiler zur Unterstützung der Betroffenen anlässlich der gewaltigen Flutkatastrophe, zeigt, dass die Mitarbeitenden des Unternehmens wissen was es heißt, Solidarität zu zeigen. wis