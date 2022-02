2000 Euro für guten Zweck

Bad Mergentheim. Die Vertretung der Auszubildenden der Würth Industrie Service GmbH & Co. KG, der Azubi-Ausschuss, hat einen Spendenscheck in Höhe von insgesamt 2000 Euro an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst „Sonnenschein“ übergeben. Die Spende soll als Unterstützung zur Hilfe und Begleitung für Familien mit schwerstkranken Kindern sowie deren Geschwistern und Angehörigen dienen.

Jährlich überrascht der Azubi-Ausschuss die Kollegen der Würth Industrie Service mit Aktionen und Aufmerksamkeiten zum Valentinstag. Zusammen mit der Geschäftsführung hat der Azubi-Ausschuss der Würth Industrie Service anlässlich des bevorstehenden Valentinstags entschieden, dieses Geld an eine soziale Einrichtung und an ein Herzensprojekt zu spenden.

Verantwortungsvolle Aufgabe

Zu Gute kommt die Spendensumme dem ambulanten Kinder- und Jugend-Hospizdienst „Sonnenschein“, der seinen Sitz im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim hat. Bereits seit über zehn Jahren übernehmen die ehrenamtlichen Mitglieder die verantwortungsvolle Aufgabe der ambulanten Begleitung von Angehörigen schwer erkrankter Kinder und Jugendlicher und leisten mit ihrem Beitrag wertvolle Hilfe sowie Unterstützung. Möglich wurde dies durch eine Kooperation zwischen dem Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und dem Malteser Hilfsdienst. wis

