Soll es in Bad Mergentheim eine Ehrenamtskarte und damit Vergünstigungen für die Inhaber geben? Diese Frage führte zu einigen Diskussionen im Gemeinderat.

Bad Mergentheim. Am Ende setzte sich die CDU mit ihrem Antrag durch. Auch der Oberbürgermeister und Teile der SPD-Fraktion stimmten für die Einführung einer Ehrenamtskarte in Bad Mergentheim. Grüne und Freie Wähler votierten dagegen. Ein FDP- und ein SPD-Vertreter enthielten sich.

Man plädiere für eine sichtbare Anerkennung zu Gunsten ehrenamtlich stark engagierter Personen, begründete CDU-Fraktionschef Andreas Lehr den Antrag der Konservativen. Den Dank der Stadt, den Ausdruck von Wertschätzung und die gleichzeitige Bitte, weiterzumachen, wolle die CDU mit der neuen Ehrenamtskarte verbinden. Mit der Karte sollen beispielsweise die kostenlose Nutzung des Stadtbusses, freier Eintritt bei bestimmten Veranstaltungen oder Vergünstigungen bei der „Solymar“-Therme, der Stadtbücherei oder der Volkshochschule ermöglicht werden.

Unklare Kosten

Die unklaren Kosten für die Stadtkasse, dazu die Gefahr von Unmut innerhalb der Vereine und Organisationen, da nicht alle die Ehrenamtskarte erhalten werden und es bestimmte Kartenkontingente geben wird, sowie die nicht sinnvolle Beförderung eines materialistischen Denkens im ehrenamtlichen Bereich führten die Projektgegner als Gegenargumente ins Feld.

Andreas Lehr (CDU) meinte, dass es an der Zeit sei, den stark ehrenamtlich Engagierten in der Stadt in den Bereichen Sport, Musik, Kultur, aber auch beim Tafelladen oder im Arbeitskreis „Asyl“ und auf vielen anderen Ebenen etwas zurückzugeben. Rainer Moritz (Grüne) widersprach dieser Form der Anerkennungskultur. Ausdrücklich lobte er die Arbeit aller Ehrenamtlichen, doch geldwerte Vorteile widersprächen nun einmal dem Wort „Ehrenamt“.

„Kein bürokratisches Monster“

Die SPD sei für die Würdigung des Ehrenamts, machte Klaus-Dieter Brunotte deutlich. Seine Fraktion stimme für den CDU-Antrag, aber unter der klaren Maßgabe einer noch festzulegenden Kostenobergrenze und der Vorgabe, dass hier kein bürokratisches Monster für die Stadtverwaltung entstehe. Hariolf Scherer (CDU) betonte, dass es immer schwerer werde, Leute und gerade junge Menschen in verantwortliche Vereinspositionen zu bringen, da könne die Ehrenamtskarte ein kleiner Anreiz und für viele Altgediente zudem eine großartige Wertschätzung sein. Es sei an der Zeit, mehr als nur Dank und warme Worte auszusprechen, sagten auch Katrin Löbbecke und Hubert Rothenfels (beide CDU) und ihr Fraktionskollege Alexander Hay schob nach: „Kleine Aufmerksamkeiten können so viel bewirken!“

Thomas Tuschhoff und Hubert Schmieg (beide Grüne) wandten sich dagegen: „Wer kriegt was, wer bekommt eine Karte, wer nicht?“ Da seien Streit und Ärger vorprogrammiert.

Von einer „tollen Idee“ schwärmte Hubertus Hettenbach (CDU) und sein Fraktionschef Andreas Lehr ergänzte, dass die Höhe der Gesamtkosten natürlich noch festgelegt werden müsse.

Sinnvolle Leistungen

Mit 18:13-Stimmen, bei zwei Enthaltungen, wurden am Ende folgende Punkte festgelegt: „Für ehrenamtlich tätige Einwohner der Stadt Bad Mergentheim wird eine Ehrenamtskarte geschaffen. Die ehrenamtliche Tätigkeit muss im Stadtgebiet ausgeübt werden.

Die Stadtverwaltung soll nun dem Gemeinderat sinnvolle Leistungen vorzuschlagen, die Ehrenamtliche durch die Karte erhalten. Die Ausgabe der Karte soll personalisiert durch die Vereine, Organisationen und Institutionen in denen ein Ehrenamtlicher tätig ist erfolgen. Die Zuweisung von Kartenkontingenten an die Vereine, Organisationen und Institutionen erfolgt nach einem festzulegenden Schlüssel, der Mitgliederzahl und Organisationsstruktur berücksichtigt.

Die Regelungen zur Ehrenamtskarte werden in einer Richtlinie festgelegt, die noch vom Gemeinderat zu beschließen ist. Eine Zuteilung von Karten kann im besonders begründeten Einzelfall auf Antrag hin erfolgen.

Die Verwaltung muss die notwendigen Grundlagen für die Einführung der Ehrenamtskarte erarbeiten sowie dem Gemeinderat eine Kostenschätzung vorlegen.“