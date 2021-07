17 Stimmen für und zwölf gegen die Änderung des Stellenplans

Bad Mergentheim. Oberbürgermeister Udo Glatthaar bat den Gemeinderat um eine halbe Stelle mehr für seinen Geschäftsbereich und die Bewilligung dadurch entstehender Mehrkosten in Höhe von jährlich 30 600 Euro. Als Begründung ist in der Ratsvorlage von neuen Projekten und einem gestiegenen Aufwand die Rede. Die Grünen und einzelne Vertreter von SPD, FDP und Freien Wählern lehnten den Antrag ab (zwölf Stimmen), 17 Ratsmitglieder sagten aber Ja und beschlossen die Änderung des Stellenplans. Es gab zwei Enthaltungen.

In der Vorlage heißt es: „Mit Weggang der derzeitigen Stelleninhaberin der Teilzeitstelle ist diese neu zu besetzen. Die derzeit vorhandene 50-Prozent-Stelle dient der Unterstützung und Zuarbeit des Geschäftsbereichs des Oberbürgermeisters sowie der beiden Stabsstellen für Wirtschaftsförderung und Presse-/Öffentlichkeitsarbeit. Der Umfang der Aufgaben ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Ebenso ist festzustellen, dass sich die Aufgabenverteilung zwischen den beiden Stellen im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters derart geändert hat, dass beide mehrheitlich höherwertige Aufgaben ausführen. Eine möglichst im gesamten Aufgabenspektrum gut eingearbeitete Stellvertretung ist für die federführende Organisation des Geschäftsbereichs unerlässlich.“ Eine Vielzahl an Besprechungen sei vorzubereiten und ein „überdurchschnittlich hoher Publikumsverkehr“ zu bedienen, persönlich wie telefonisch.

Dem gestiegenen Aufgabenumfang (auch in den Bereichen Social-Media-Kanäle oder Landesgartenschau-Projekte) und den ebenso gewachsenen Anforderungen und Schwierigkeiten in den Geschäftsbereichen solle Rechnung getragen werden, steht in der Ratsvorlage zu lesen. Die Erhöhung des Stellenumfangs und die gleichzeitige Ausweisung in einer höheren Entgeltgruppe (EG 8 statt bislang 5) bedeuten eine Steigerung des Arbeitgeberaufwandes von 24 400 Euro auf dann ca. 55 000 Euro pro Jahr.