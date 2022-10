16-jähriger Kradfahrer bei Bad Mergentheim schwer verletzt

Bad Mergentheim/Dainbach. Ein schwer verletzter 16-Jähriger und Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagabend bei Bad Mergentheim. Eine 65-Jährige fuhr am Montag gegen 20.15 Uhr in ihrem VW Polo auf der Landesstraße von Bad Mergentheim in Richtung Dainbach, als ihr ein 16-jähriger Kraftradlenker mit offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit entgegenkam. Der Jugendliche kam in einer Kurve auf den Gegenstreifen, kollidierte mit der rechten Fahrzeugfront des Volkswagens und stürzte zu Boden. Der 16-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin des VW sowie ihre drei Mitinsassen blieben unverletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

