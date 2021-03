Bad Mergentheim. Die Festlegung des Kaufpreises für die Bauplätze im Neubaugebiet „Hohe Äcker IV“ in Löffelstelzen und der Antrag der Grünen in den Grundstückskaufverträgen eine Verpflichtung zur Errichtung von Photovoltaikanlagen aufzunehmen, wurden im Rat diskutiert. Die Stadtverwaltung hatte 158 Euro pro Quadratmeter vorgeschlagen, der Ortschaftsrat 155 in Anlehnung ans Edelfinger Neubaugebiet gefordert – und Freie Wähler-Stadtrat Jochen Flasbeck im Bauausschuss 165 Euro pro Quadratmeter vorgeschlagen und dafür auch eine 11:6-Mehrheit gefunden. In der Ratssitzung sprach sich CDU-Fraktionschef Andreas Lehr dafür aus, die Willkür zu beenden und zu den von der Stadt kalkulierten 158 Euro zurückzukehren. Auch Klaus-Dieter Brunotte (SPD) plädierte für die 158 und ebenso Josef Wülk (Freie Wähler) widersprach dem Hin und Her: Es sei guter Brauch, so Wülk, den Berechnungen der Verwaltung zu folgen. Mit 24:8-Stimmen beschloss der Gemeinderat schließlich die 158 Euro. In Sachen „Photovoltaikanlagen-Pflicht“ entschied das Gremium, davon abzusehen und der Freiwilligkeit den Vorrang zu geben. Der Antrag der Grünen wurde – wie bereits im Bauausschuss – klar abgelehnt, diesmal mit 10:21-Stimmen bei einer Enthaltung. sabix