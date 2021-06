1500 Euro Schaden angerichtet

Bad Mergentheim. Ein Unbekannter beschädigte am Dienstagmorgen einen geparkten Pkw und machte sich danach aus dem Staub. Der betroffene VW Golf war in der Zeit zwischen 7.55 und 8.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Großhandels in der Dieselstraße geparkt. In diesem kurzen Zeitraum muss eine Person mit ihrem Auto an der rechten Fahrzeugseite des VW hängen geblieben sein. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von zirka 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931 / 54990 in Verbindung zu setzen. pol

