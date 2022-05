Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Breitensportveranstaltung in Bad Mergentheim - Veranstalter, Sponsoren, Medienpartner und Stadt freuen sich auf Event nach zweijähriger Corona-Pause und hoffen auf viele Teilnehmer und Helfer 15. Stadtlauf am 9. Juli erst in den Abendstunden

Achim Kaufmann (Zweiter von rechts) freut sich über viele treue Partner beim 15. Stadtlauf: Stadt, FN, Stadtwerk, Volksbank und AOK. © Sascha Bickel