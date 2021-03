Auf dem Tübinger Rathausplatz hängt dieses Schild mit der Aufschrift „Mit dem Tagesticket ist Tübingen für Sie geöffnet!“. In Tübingen konnten in jüngster Zeit Menschen in der Stadt kostenlose Corona-Tests machen. Mit einem negativen Testergebnis durften sie in Modeläden einkaufen oder die Außengastronomie vor Ort nutzen.

© dpa