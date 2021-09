13 Luftfiltergeräte werden dieser Tage an die Schulen verteilt

Bad Mergentheim. Eine sehr kurze öffentliche Sitzung des Bauausschusses fand im Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen statt. Der spannendste Punkt „Sachstand zum Klimamobilitätsplan und zum Verkehrsmodell“ wurde gleich zu Beginn abgesetzt und vertagt. Oberbürgermeister Udo Glatthaar erklärte, dass es hinter den Kulissen dazu noch Redebedarf gebe.

Zur „Corona-Lage“ in den örtlichen Schulen hakte SPD-Stadtrat Jeremias Träger nach und wollte von der Verwaltung den aktuellen Stand der Dinge wissen. Hauptamtsleiter Jürgen Friedrich, der auch für die Schulen zuständig ist, antwortete, dass man sich an alle Landesvorgaben halte und zudem regelmäßig in den Klassenzimmern gelüftet werde. 13 Luftfiltergeräte seien bestellt worden (unsere Zeitung berichtete) und würden diese Woche noch geliefert und dann an die Besteller verteilt.

Thomas Tuschhoff (Grüne) fragte nach der Infoveranstaltung für die Anwohner des neuen Jufa-Familienhotels in der Denni-Hoffmann- und Herrenmühlstraße. Er wollte wissen, wann diese stattfinde, den Bürger hätten ihn darauf angesprochen. OB Glatthaar sagte dazu, dass diese noch komme, aber die Jufa-Gruppe selbst hier als künftiger Hotel-Betreiber das Heft des Handelns in der Hand habe. – Der Motorradlärm nachts in der Altstadt, der neue, mobile Blitzer der Stadt und die Kündigung eines Wärmeliefervertrages im Rahmen der Sanierung und Erweiterung der Grundschule Edelfingen sowie des Kindergarten-Neubaus wurden ebenfalls nur kurz angesprochen. sabix