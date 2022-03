13 Bewerber: Wahl findet statt

Bad Mergentheim. Mit 13 bei der Stadtverwaltung abgegebenen Bewerbungen kann die Jugendgemeinderatswahl in Bad Mergentheim am Mittwoch, 11. Mai, in jedem Fall stattfinden.

Am Montag, 28. März, ist die verlängerte Frist für Kandidaturen abgelaufen. Mindestens zehn Kandidatinnen und Kandidaten müssen es sein, das schreiben die städtischen Richtlinien vor. Die Zahl von 13 Bewerbungen bedeutet somit, dass die Wahl auf jeden Fall stattfinden kann.

Endspurt gelungen

„Wir freuen uns über alle, die mitmachen wollen, und dass es uns im Endspurt gelungen ist, noch ein paar zusätzliche Kandidatinnen und Kandidaten zu finden“, sagt Melanie Wolpert vom städtischen Hauptamt. Die Suche nach Bewerberinnen und Bewerbern sei wegen der Pandemie-Lage schwieriger gewesen, da keine Informationsveranstaltungen zum Thema Jugendgemeinderatswahl stattfinden konnten.

In den Schulen unterwegs

Die Stadtverwaltung hatte deshalb alle 14- bis 18-Jährigen direkt angeschrieben und ihnen einen Flyer zum „JGR“, seiner Arbeit, den Gestaltungsmöglichkeiten und Themen geschickt. Zudem waren viele derzeit amtierende Mitglieder des Gremiums in den Schulen unterwegs, um fürs Mitmachen zu werben.

„Für diesen Einsatz und auch für die Unterstützung durch die Schulleitungen bedanken wir uns sehr herzlich“, sagt Melanie Wolpert.

Wahlausschuss

Am Montag, 11. April, wird nun der Wahlausschuss zusammen kommen und die eingegangen Bewerbungen prüfen.

Das Gremium lässt dann die Kandidatinnen und Kandidaten formal zu und die Stadt stellt sie anschließend vor.

Dafür bereiten die Jugendlichen Steckbriefe vor, die später auf der städtischen Internetseite angesehen werden können. stv