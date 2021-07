122 876 Euro Förderung

Main-Tauber-Kreis. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat eine Förderung von 122 876 Euro aus dem Förderprogramm „Aufbau von Weiterbildungsverbünden“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales für den Firmenausbildungsverbund „fabi“ bewilligt.

Die CDU-MdB Nina Warken und Alois Gerig teilten „fabi“-Geschäftsführer Gunther Erhardt mit, dass der Haushaltsausschuss dem Förderantrag für sein Projekt zur Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung besonders von kleinen und mittelständischen Unternehmen aus dem Förderprogramm „Aufbau von Weiterbildungsverbünden“ des Bundes zugestimmt hat.

Förderantrag unterstützt

„fabi“ war mit der Bitte um Unterstützung des Förderantrags an die Abgeordneten herangetreten. „Es ist uns ein besonderes Anliegen, die Förderanträge aus unserem Heimatwahlkreis mit vollem Einsatz in Berlin zu unterstützen“, erklärten Warken und Gerig. „Damit unterstützt der Bund nicht nur die kleinen und mittelständischen Unternehmen, sondern ganz konkret die Arbeitnehmer in unserer Heimat, die durch den Aufbau eines erweiterten Angebots von ,fabi’ unter anderem digitale Kompetenzen im Bereich KI, Kenntnisse zur strategischen Personalplanung und Personalentwicklung oder im Bereich Online Shop mit Firmenpool erlangen können“, würdigten Warken und Gerig das Engagement.

„fabi“ hat es sich mit dem nun geförderten Projekt zur Aufgabe ge-macht, dem demografischen Wandel und der sinkenden Einwohner-zahl im Kreis sowie dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Die Organisations- und Kooperationsstruktur mit den derzeitigen Geschäftsfeldern Ausbildungsverbund, zertifizierter Bildungsträger und Koordinator beim Landesprogramm „Ausbildungsbotschafter“ soll unter anderem erweitert werden durch eine Projektleitung und Koordinierungsstelle, ein Bildungsträgertreffen zur Abstimmung der Weiterbildungsangebote und eine Koordinierungsstelle des Weiterbildungsverbunds Main-Tauber.

Außerdem sollen neben der bereits beteiligten DHBW Campus Bad Mergentheim weitere 20 regionale Bildungsträger in die Arbeit eingebunden werden. pm