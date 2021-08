103 Schüler stimmungsvoll verabschiedet

Nach einem außergewöhnlichen Schuljahr mit Herausforderungen in den unterschiedlichsten Lernarrangements verabschiedeten sich 103 Schüler im Rahmen von stimmungsvollen Klassenfeiern von der Kopernikus-Realschule.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bad Mergentheim. Da man in diesem Jahr auf einen großen und glamourösen Festakt für die gesamte Schule verzichten musste, machte man aus der Not eine Tugend und gestaltete jeweils einzelne Klassenfeierlichkeiten. Diese Events gerieten nicht weniger würdevoll und ließen überdies Raum für persönliche Begegnungen und intensive Gespräche, die ansonsten eher zu kurz kommen.

Persönlich gewürdigt

Die Klasse 9b mit Klassenlehrer Andreas Metzner. © Kopernikus-Realschule

Schulleiter Heiko Knebel war es ein Anliegen, alle Abschlussklassen persönlich zu würdigen. In seiner Abschiedsrede reflektierte er noch einmal den Werdegang und die besonderen Umstände, die der diesjährige Abschlussjahrgang meisterte. Mit dem Abschlussjahrgang 2021 verlässt ein leistungsstarker Jahrgang die Schule. Ein beachtlicher Anteil von 40 Prozent der Schülerschaft erhält dank herausragender Leistungen ein Lob oder einen Preis.

Anschließend kam der Rektor auf die aktuelle Lebenssituation seiner nun ehemaligen Schützlinge zu sprechen. Diese haben nun einen wichtigen Abschnitt auf ihrer Lebensreise gemeistert, aber eben jener Weg enthalte noch eine Vielzahl weiterer Herausforderungen, die bewältigt werden wollen. Dabei gelte es, sich nicht von Fehlern oder Rückschlägen entmutigen zu lassen, sondern aus ihnen zu lernen, um sich kontinuierlich zu verbessern. Mit der nötigen Portion Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit sei aber vieles machbar, wenn man die notwendigen Fertigkeiten erlernt habe.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In ihren Ansprachen beglückwünschte die Elternvertreter der Abschlussklassen die Jugendlichen zur bestandenen Abschlussprüfung. Es sei nun an ihnen, ihr Leben weiter zu gestalten. Auch die Klassensprecher als Vertreter der Schülerschaft thematisierten in ihren Vorträgen noch einmal die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler zu eigenständigen Persönlichkeiten. Stellvertretend dankten sie den Eltern und den Lehrkräften für die Unterstützung in den letzten Jahren.

Im Zentrum der kurzweiligen Feiern, die von den Klassen weitgehend selbst gestaltet wurden, stand aber nach wie vor die Überreichung der Preise, Belobigungen und Zeugnisse durch die Klassenlehrer. Diese ließen es sich natürlich auch nicht nehmen, „ihre“ Schützlinge mit persönlichen Worten zu verabschieden.

Unter den guten Leistungen des gesamten Jahrgangs ragt die Jahrgangsbeste Mirjam Ulshöfer mit dem Traumschnitt 1,2 hervor. Ähnlich erfolgreich war Anna Wiederroth, die hervorragend mit 1,3 abschloss. Nahezu gleichauf mit einem Schnitt von 1,4 kamen Marie Kreß und Mia Slomka ins Ziel.

Insgesamt erhielten 19 Schüler Leistungspreise für den Gesamtschnitt ihrer Noten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nach dem offiziellen Teil des Festaktes ließen die Klassengemeinschaften die ebenso familiäre wie auch melancholisch-heitere Feier unter freiem Himmel auf dem Gelände der Kopernikus-Realschule ausklingen.

Fachpreise in den einzelnen Fächern gab es wie folgt: Deutsch: Tanja Landsfried. Mathematik: Michael Zuck. Englisch: Michelle Fritsch. Französisch: Diana Hefner und Marie Kreß. Technik: Michael Zuck. AES (Alltagskultur, Ernährung, Soziales): Tanja Landsfried. Ev. Religion: Marie Kreß und Silas Panzner. Kath. Religion: Mia Slomka. Ethik: Selina Tanriverdio. Sport: Laura Hofmann, Marco Mütsch, Hannes Kohlschreiber. Kunst: Iva Jonov. Musik: Selina Gundling. Geschichte: Louis Ullenbruch. Gemeinschaftskunde: Fabian Schulze. Geografie: Nils Leuchs. WBS (Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung): Diana Hefner. Physik: Mirjam Ulshöfer. Chemie: Marcel Hefner. Biologie: Mirjam Ulshöfer.

Die Absolventen 2021 mit Preis (P) und Lob (L):

10a (Klassenlehrkräfte: David Lehr und Marina Usinger): David Billmann, Anastasija Cvisic (P), Hassan Dia, Jannik Ehrmann, Philipp Leon Gahm, Bastian Grieb (P), Paul Georg Gschwind (L), Boris Kokorovic, Juri Kolbik, Tanja Landsfried (P), Matthias Lust, Andreas Neb, Elif Özkök, Lukas Rakovic (L), Selina Tanriverdio (P), Eve-Christin Urban, Alina Weigand, Tobias Zimmerling

10k (Klassenlehrerin: Bettina Fischbeck): Valeriya Belskaya (L), Conner Botta (L), Viktoriya Chernova, Amelie Faber, Leoni Feselmeier (L), Amalia Gertel (L), Nils Gossert, Natalie Gusenko, Leonie Haun (L), Diana Hefner (P), Evelyn Hertlein (L), Iva Jonov, Michelle Kazmina (L), Aylin Krimmel, Nils Leuchs (L), Amalia Mastronardo, Marco Mütsch (P), Zoltán Orbán (L), Sevval Özer, Silas Panzner (L), Daniel Raiberg, Michaela Schmidt, Fabian Schulze (P), Jaqueline Spädt, Emilia Tirpak.

10m (Klassenlehrerin: Lisa Väth): Robert Becker, Elisabeth Bittner, Julian Biz, Lukas Boerakker, Torben Fischer, Michelle Fritsch (L), Annina Gruss (L), Marcel Hefner (P), Nina Helebrant (P), Felix Joeres, Bastian Kassulke, Jakob Kohlschreiber, Jannik Konrad (L), Marie Kreß (P), Josua Kreußer, Giulio Parutto, Leon Pruschwitz, Evelin Quiring, Paula Schmid (L), Tobias Seidel (L), Mia Slomka (P), Nelia Stöckle (L), Mirjam Ulshöfer (P), David Vogt, Anna Wiederroth (P), Lena Wolpert, Sabi Zermani (L), Michael Zuck (P).

10s (Klassenlehrer: Andreas Väth): Fabio Dierolf, Amelie Dörner, David Ehler, Tobias Franke, Selina Gundling (P), Julian Herrmann, Laura Hofmann (P), Hannes Kohlschreiber (P), Kai Mezger, Fabio Monteiro Chasse Dos Santos, Mika Nacken, Luca Roth (L), Bastian Ruck, Carla Salch (P), Marvin Sauer, Maximilian Schmezer, Vincent Schnäbele (L), Lovis Sprügel, Leonie Stilling, Louis Ullenbruch (P), Pierro Vennemann, Jakob Wellm

9b (Klassenlehrer: Andreas Metzner): Michelle Krüger, Maryam Mohammadi, Anisija Müller, Shanice Müller, Victoria Scholl, Michael Bieber, Faiz Khalid, Jonas Knauer, Jannik Lenz und Denis Schaffner. krs