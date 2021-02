Bad Mergentheim. Die Corona-Krise, das Kreisimpfzentrum, die Schnelltests für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sowie weitere städtische Wirtschaftshilfen waren Thema im Gemeinderat.

AdUnit urban-intext1

Oberbürgermeister Udo Glatthaar kündigte an, dass nach seinen Informationen bereits ab nächster Woche „1000 neue Impftermine“ im März für das Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim freigeschaltet würden. Er hob auch hervor, dass die Stadt die Schnelltest-Kapazitäten für die Schulen und Kindertagesstätten stark ausbaue und Schulungen des Personals bereits angelaufen seien.

Lob sprach er Freie Wähler-Stadtrat Stefan Dietz, der auch Apotheker in der Stadt ist, aus, weil dieser sich hier engagiert einbringe. Dietz gab das Lob gerne zurück an die Stadt, weil diese wiederum das Thema so konsequent vorantreibe und in der Hauptfeuerwache schnell Schulungsmöglichkeiten geschaffen wurden.

Gutes Netzwerk

Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte Stefan Dietz am Freitag, dass die Stadt nach seinem Wissen zunächst ein Problem bei der Beschaffung von ausreichend Schnelltests hatte und deshalb auf ihn zukam. Durch sein gutes Netzwerk konnte er, so Dietz, hier helfen.

AdUnit urban-intext2

„Das Land Baden-Württemberg möchte Lehrern und Erziehern zweimal pro Woche einen Corona-Schnelltest ermöglichen. Mittels Berechtigungsschein sollten dafür jeweils ein Arzt oder Apotheker angesteuert werden“, so Dietz. Doch die Stadt Bad Mergentheim setze stattdessen auf schulinterne Schnelltests durch geschultes Personal, Lehrer und Erzieher, was er sehr begrüße.

So hielt er bereits in der vergangenen Woche erstmals eine Schulung über gut zweieinhalb Stunden in der Mergentheimer Hauptfeuerwache ab. „Den Teilnehmern habe ich die richtige Durchführung der Schnelltests gezeigt“, sagte Dietz der Redaktion. Der nächste Kurs sei schon geplant und das Interesse erfreulicherweise groß.

AdUnit urban-intext3

„Die Lehrer und Erzieher sind super neugierig und voll dabei. Es gibt viele Fragen. Ich wurde sehr gelöchert und das war gut so“, freut sich Dietz, der der Stadt rund 2000 Tests in den vergangenen Wochen besorgen konnte. Jetzt liefere das Land.

AdUnit urban-intext4

Dietz sagt aber auch deutlich: „Die Tests sind nur eine Momentaufnahme und zeigen, wenn die Viruslast ausreichend ist und alles korrekt gemacht wurde, nach 15 Minuten ein positives oder eben negatives Ergebnis.“ Das regelmäßige Testen sei ein wichtiger Baustein in der Corona-Krise und helfe Infizierte schneller zu entdecken und Ansteckungsketten zu unterbrechen.

Auf Nachfrage erläuterte am Freitag auch der städtische Pressesprecher, Carsten Müller, die „dezentrale Teststrategie“ der Stadt Bad Mergentheim bei Schulen und Kindertagesstätten. Müller: „Das bedeutet, dass wir uns im Koordinationsstab Corona bereits vor Öffnung der Einrichtungen darauf festgelegt haben, dass die Tests direkt in der jeweiligen Schule und in der jeweiligen Kita vorgenommen werden sollten. Träger, Schul- und Kita-Leitungen sowie Vertreter der Eltern waren in die Überlegungen eingebunden und haben diese unterstützt. Wir sehen in der gewählten Strategie den Vorteil, dass vor Ort schnell, flexibel und ohne unnötige Kontakte getestet werden kann.

Korrekte Anwendung lernen

Voraussetzung dafür war natürlich, möglichst überall Erzieher und Lehrkräfte für die Aufgabe zu gewinnen und diese Freiwilligen durch Fachpersonal zu schulen. Die korrekte Anwendung von Schnelltests ist sehr wichtig, damit die Ergebnisse die größtmögliche Aussagekraft haben und als Baustein für mehr Infektionssicherheit dienen können. Es wurde abgefragt, wer in den einzelnen Einrichtungen bereit ist, sich schulen zu lassen und dann die Tests durchzuführen.

Auch unter der Belegschaft der Stadtverwaltung wurden Freiwillige gesucht. Am Mittwoch und Donnerstag haben die ersten Schulungen stattgefunden. Bis nächste Woche werden bereits 50 Personen geschult sein. Die Schulungen leiten Apothekerinnen und Apotheker, koordiniert und organisiert werden die Termine mit großem Einsatz von unserem stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Karl-Heinz Barth.“

Müller weiter: „Für Einrichtungen, in denen wir keine Mitarbeitenden finden, die die Tests durchführen, gibt es mobile Teams. Dafür stehen Apotheker sowie geschulte Feuerwehrkräfte und Verwaltungsbedienstete bereit.

Vom Land haben wir 2500 Schnelltests für die ersten vier Wochen bekommen, diese sind auch bereits an die Einrichtungen verteilt. Gleiches gilt für die 13 500 Masken, die vom Land für die Kitas zur Verfügung gestellt worden sind. Die Schutz-Ausrüstung, die beim Testen ebenfalls benötigt wird, haben wir als Stadt selbst organisiert, also Handschuhe, Kittel, Visiere, Desinfektionstücher.

Das gewählte Vorgehen stößt auf eine sehr positive Resonanz. Die Einrichtungen melden uns zurück, dass sie die Tests auf diese Weise sehr praxisnah und flexibel einsetzen können – und damit viel besser, als wenn die Organisation beispielsweise über Testzentren im Stadtgebiet liefe“, so Müller.

In der Ratssitzung am vergangenen Donnerstagabend im Kursaal merkte Andreas Lehr (CDU) noch an, dass man im März über die städtischen Hilfen für die lokale Wirtschaft sprechen und ein deutliches Signal der fortgesetzten Unterstützung geben müsse. Sein Fraktionskollege Karl Kuhn erkundigte sich nach Bürgern, die den Impfstoff von Astrazeneca verweigern und forderte, diese in der Warteliste hinten anzustellen.