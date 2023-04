1000 Jahre Musikgeschichte treffen aufeinander

Bad Mergentheim. Der Chor Cappella Nova betritt ganz im Sinne seines Namens musikalisches Neuland und veranstaltet am Sonntag, 7. Mai, um 19 Uhr in der Schlosskirche in Bad Mergentheim ein Konzert unter dem Titel „Missa. Jazz – Gospel – Tango“, bei dem Kompositionen von Ulrich Zeitler, Martín Palmeri, Stephan Zebe und Mark Hayes erklingen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der aus Assamstadt stammende Ulrich Zeitler ist Absolvent des Deutschorden-Gymnasiums Bad Mergentheim und Schüler von Erhard Rommel, dem Gründer und Ehrenchorleiter des Chor Cappella Nova. Zeitler studierte in Freiburg im Breisgau Klavier, Schulmusik und Klavierkammermusik und ist jetzt als Dozent an den Musikhochschulen in Freiburg und Trossingen tätig. Aus Zeitlers schon bei der Uraufführung im schweizerischen Buchs frenetisch gefeierten „Missa Credo“ werden das Kyrie und das Sanctus erklingen. In seiner Messe treffen 1000 Jahre Musikgeschichte aufeinander: Sie vereint die altkirchlichen gregorianischen Melodien der in der katholischen Kirche weltweit verbreiteten „Missa mundi“ mit zeitgenössischem Jazz.

Ergänzt werden die beiden Sätze aus Zeitlers „Missa Credo“ zu einer stilistisch weit gefächerten Messe durch das Gloria der „Gospelmesse“ des Berliner Komponisten und Pianisten Stephan Zebe sowie das Credo und das Agnus Dei der „Misatango“ des argentinischen Komponisten Martín Palmeri. Die „Misatango“ ist im Stil des Tango Nuevo komponiert, orientiert sich aber gleichzeitig in vielerlei Hinsicht an der Formensprache der kirchenmusikalischen Tradition – so endet das Agnus Dei beispielsweise mit einer geradezu schulbuchmäßigen Fuge im „Dona nobis pacem“. Eingerahmt wird dieses außergewöhnlich vielfältige Programm durch das „Cantate Domino“ des Amerikaners Mark Hayes.

Als Solistin wurde die Sopranistin Maria Bernius gewonnen, die nicht nur schon in Rom vor Papst Benedikt XVI aufgetreten ist und unter Ton Koopman in der Carnegie Hall in New York zu hören war, sondern die auch auf der CD-Aufnahme der „Missa Credo“ unter der Leitung des Komponisten die Solo-Partie übernommen hat. Desweiteren musizieren zusammen mit dem Chor Cappella Nova der Berliner Saxophonist Uwe Steinmetz, die Bandoneonistin Karin Eckstein und am Piano der Popularmusikbeauftragte der Badischen Landeskirche, Christoph Georgii. Die Leitung des Konzertes hat Prof. Karl Rathgeber.

Karten gibt es auf www.chorcappellanova.de, bei Reservix, Tourist-Information, Kurverwaltung, und den Fränkischen Nachrichten) sowie an der Abendkasse. ccn