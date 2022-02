1000 Euro Schaden verursacht

Bad Mergentheim. Zu einer Unfallflucht in Bad Mergentheim sucht die Polizei Zeugen. Eine unbekannte Person hat laut Polizeibericht am Mittwoch oder Donnerstag mit ihrem Auto einen Wagen in Bad Mergentheim touchiert und ist einfach weitergefahren.

Der Unfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag,10 Uhr, in der Lorenz-Fries-Straße, wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken.

Anstatt sich um den verursachten Sachschaden an dem 5er-BMW in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, melden sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990. pol

