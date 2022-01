100 Jahre Insulintherapie: Mehr als 1300 Teilnehmer beantworteten Fragen

Bad Mergentheim. Obwohl die Symptome des Diabetes seit der Antike bekannt waren, stellte der Typ-1-Diabetes – der damals noch nicht so genannt wurde – noch vor 100 Jahren eine tödlich verlaufende Krankheit dar, denn es gab keine Behandlungsmöglichkeiten. Nach einigen Rückschlägen bei der Herstellung und Anwendung des Insulins erhielt am 23. Januar 1922 der schon abgemagerte und vom Tod gezeichnete elf-jährige Junge Leonard Thomson von den kanadischen Ärzten Frederick Banting und Charles Best um 11 Uhr in Toronto die erste Insulinspritze, um 17 Uhr die zweite. Die Wirkung war großartig: Die Blutzuckerwerte sanken und dem Jungen ging es schon bald besser. Die Grundlage für eine wirksame Therapie des Typ-1-Diabetes war geschaffen.

Sternstunde der Medizin

Doch dank einer der bahnbrechendsten Entdeckungen der Medizingeschichte gab es plötzlich Hoffnung. Denn am 27. Juli 1921 gelang den kanadischen Ärzten Frederick Banting und Charles Best erstmals die Isolierung von Insulin aus der Bauchspeicheldrüse von Hunden. Sie legten damit den Grundstein für die erste wirksame Behandlung des Diabetes mellitus.

Schon kurze Zeit danach wagten die Forscher die Anwendung von Insulin, das sie aus den Bauchspeicheldrüsen von Rindern gewannen, an Menschen. Nach einigen Rückschlägen bei der Herstellung und Anwendung des Insulins erhielt wie erwähnt im Januar 1922 Leonard Thomson die erste Insulinspritze.

Die Grundlage für eine wirksame Therapie des Typ-1-Diabetes war geschaffen. Anders als heute üblich, gaben die Forscher die Rechte für die Insulinproduktion für einen symbolischen Dollar an eine gemeinnützige Stiftung ab, um sicherzustellen, dass sehr rasch durch die Produktion und Verbreitung von Insulin weltweit das Leben von vielen Menschen gerettet werden kann. In Deutschland wurde daher schon ab 1923 in Frankfurt-Höchst Insulin in großen Mengen produziert, damals noch aus den Bauchspeicheldüsen von Rindern und Schweinen. Im selben Jahr erhielten die Forscher Frederick Banting und Macleod für ihre Erforschung des Diabetes den Nobelpreis für Medizin.

Langzeitfolgen des Diabetes

Mit mehr Erfahrung mit der Insulintherapie konnten die Forscher schon recht bald erkennen, dass nur mit einer Insulintherapie nicht alle Probleme des Typ-1-Diabetes gelöst werden konnten.

Eine zu hohe Dosis Insulin kann zu potenziell lebensbedrohlichen Unterzuckerungen, eine zu geringe Dosis zu lebensgefährlichen Überzuckerungen führen. Zudem erkannte man mit der Zeit, dass die Güte der Stoffwechseleinstellung in einem Zusammenhang mit gravierenden Folgeerkrankungen des Diabetes steht. Letztere limitieren die Lebenserwartung, die leider auch aktuell noch deutlich unter der von Menschen ohne Diabetes liegt.

Fortschritte in der Therapie

Mit immer mehr modernen therapeutischen Möglichkeiten, gelang es mit der Zeit immer mehr Menschen, ein Leben ohne größere Einschränkungen zu führen. Hierzu haben moderne Insuline mit schnellerer beziehungsweise längerer Wirkprofilen, immer bessere Möglichkeiten zur Erfassung der Glukosewerte, bessere Behandlungsmöglichkeiten der Folgeekrankungen und Patientenschulungen geführt.

Aktuell ruhen die Hoffnungen der Betroffenen auf modernen Technologien und der Digitalisierung und Systemen zu automatisierten Insulindosierung, so genannten AID-Systemen. Das große Ziel ist natürlich die Heilung des Typ-1-Diabetes. Zwar gab es in den letzten Jahren große Fortschritte in der Forschung, vor allem in der Stammzelltherapie, aber aktuell deutet nichts auf einen baldigen Durchbruch dieser Forschungsaktivitäten.

Deshalb konzentriert man sich zurzeit darauf, eine technische Lösung zu erarbeiten. Im Einsatz sind hierbei Methoden der kontinuierlichen Glukosemessung, die permanent den Glukosespiegel im Blut erfassen.

Diese werden von einem Algorithmus, eine Art Computerprogramm, verarbeitet und geben die Dosierempfehlungen des Insulins an eine Insulinpumpe weiter. Dies ist ein kleines Gerät, welches am Körper getragen wird und in kleinen Dosen – ähnlich wie die Bauchspeicheldrüse – Insulin ins Blut abgibt.

Die ersten dieser sogenannten AID-Systeme sind in Deutschland schon im Einsatz, die Kosten hierfür werden überwiegend von den Krankenkassen übernommen.

Deutschlandweite Umfrage

Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Insulintherapie“ führte das Forschungsinstitut der Diabetes Akademie Bad Mergentheim gemeinsam mit der gemeinnützigen Organisation „diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe“ deutschlandweit eine Umfrage unter insulinbehandelten Menschen mit Diabetes sowie Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes durch.

Mehr als 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beantworteten Fragen rund um ihr Leben mit Insulin. „Menschen mit Diabetes sind mit ihrer Insulintherapie recht zufrieden, vor allem wenn sie eine moderne Therapieform wie AID-Systeme nutzen“, erklärt Prof. Dr. Bernhard Kulzer, Leiter des Forschungsinstituts der Diabetes Akademie Bad Mergentheim (Fidam) und Initiator der Untersuchung. „Allerdings bemängeln sie noch immer die Nebenwirkungen der Insulintherapie wie Unterzuckerungen und die mangelnde Flexibilität im Alltag.“

Gefragt nach den Wünschen für die Zukunft, ist die weltweite Verfügbarkeit des Insulins das wichtigste Anliegen der Befragten. „Noch immer sterben in Entwicklungsländern täglich Menschen an Diabetes, da sie die Kosten des Insulins nicht aufbringen können“, so Prof. Thomas Haak, Chefarzt der Diabetes-Klinik und Vorstandsmitglied von „diabetesDE“.

Aber es gibt auch eine Reihe anderer Wünsche an die Insuline der Zukunft. „Sie sollen in Abhängigkeit von den Glukosewerten wirken und somit Unter- und Überzuckerungen vermeiden. Aber auch praktische Wünsche wie eine Unempfindlichkeit gegenüber hohen oder tiefen Temperaturen, geruchfreie Insuline oder eine Insulintherapie mit weniger Verpackungsmüll wurden genannt“, so Prof. Hermanns, Ko-Autor der Studie.

Lebensretter

Tausende von Kommentaren und Geburtstagswünsche zu 100 Jahren Insulin wertet das Team von Fidam aus. „Viele Kommentare betonen die Dankbarkeit von Menschen mit Typ-1-Diabetes, dass sie wegen Insulin leben können“, so Fidam-Mitarbeiter Roos. Aussagen wie „Danke das es Insulin gibt, welches es mir ermöglicht zu leben – sonst hätte ich das Leben meiner Kinder nicht erleben können“, „Danke, dass ich leben darf“ oder „Ich bin unendlich dankbar, dass wegen Insulin mein Leben mit 18 Jahren nicht zu Ende ging“ zeigen, dass ein normales Leben noch immer von der Verfügbarkeit des Insulins abhängt.

Für die Zukunft der Insulintherapie gab es spannende Wünsche, so Privatdozent Ehrmann, ebenfalls Ko-Autor der Studie, wie „Meine Wünsche? Dass Insulin bald in den Ruhestand gehen kann und es Mittel zur Heilung von Diabetes Typ I gibt“ oder „Trete kürzer und gib der Wissenschaft die Chance, dich überflüssig zu machen. Danke mein Bruder und Lebensretter“. beku