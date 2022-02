100. Integrationskurs vor dem Abschluss

Bad Mergentheim. Vor dem Start ins neue Semester zieht die Volkshochschule (VHS) Bad Mergentheim eine Zwischenbilanz zu Kursen und Corona, stellt neue Angebote vor – und freut sich auf ein besonderes Jubiläum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im zurückliegenden Wintersemester konnten die meisten Kurse trotz der verschärften Pandemie-Situation durchgeführt werden. Dabei waren sie allerdings oft kleiner als sonst, was vor allem den einzuhaltenden Mindestabständen lag. Besondere Herausforderungen waren für die Volkshochschule zum einen die mitunter kurzfristig geänderten Verordnungs-Vorgaben, wie auch die Kontrolle der Impf- und Genesenen-Nachweise.

Corona mache die Planung schwierig, dennoch gehe die Volkshochschule mit einem „großen Programm“ ins neue Frühjahrs- und Sommersemester, so der Leiter der Einrichtung, Matthias Strack. Das Motto: „Perspektiven fürs Leben“. Für Bad Mergentheim wie auch die Außenstellen in Igersheim, Niederstetten und Weikersheim gebe es eine ganze Reihe an Leuchtturm-Veranstaltungen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Kurstadt selbst sind dies etwa neue Veranstaltungen zur römischen Geschichte oder ein neuer Literaturkurs mit dem Titel „Gedichte sind gemalte Fensterscheiben“. Ansonsten ist in der Mischung so ziemlich alles für Bildungshunger, Freizeitgestaltung und Gesundheit zu finden: Haiku und Handlettering, Digderidoo, Gymnastik- und Entspannungskurse, Fremdsprachen wie Farsi, Türkisch oder Kiswahili sowie ein breites Angebot an EDV-Kursen. Die Außenstellen offerieren unter anderem eine Studienfahrt nach Graz (Igersheim), einen Drechsel-Workshop (Niederstetten) oder Eltern-Kind-Kurse (Weikersheim).

Insgesamt umfasst das neue Semester-Programm, das am Montag, 7. März, startet rund 300 Kurse und Tagesveranstaltungen. Auch Online können spannende Vorträge namhafter Referentinnen und Referenten verfolgt werden. Die gesamte Übersicht ist im Internet unter www.vhsmgh.de abrufbar.

Schließlich steht in der Volkshochschule auch noch ein besonderes Jubiläum bevor: der Abschluss des 100. Integrationskurses. Die Integrationskurse bereiten auf die Prüfung „Leben in Deutschland“ vor, bei der Alltag, Gesellschaft, Politik und Verfassung der Bundesrepublik abgefragt werden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Wir freuen uns sehr, dass wir als Volkshochschule einen so großen Beitrag zur Integration so vieler unterschiedlicher Menschen leisten können“, sagt Matthias Strack. Der VHS-Leiter dankt den freiberuflichen Dozentinnen und Dozenten, „die die Kurse seit Jahren mit so großem Erfolg leiten“. Seit dem Jahr 2014 haben rund 2000 Personen an den Integrationskursen der Bad Mergentheimer Volkshochschule teilgenommen. stv