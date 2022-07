Bad Mergentheim. 10 000 Euro Schaden war die Folge eines Feuers in einem Pflegeheim in der Würzburger Straße in Bad Mergentheim.

Am frühen Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr aus, nachdem vermutlich durch einen technischen Defekt ein Brand in dem Heim ausgebrochen war. Ein Rauchmelder warnte die Anwohner zeitnah vor dem Feuer in einem Abstellraum, so dass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 34 Personen anrückte, konnte den Brand schnell löschen.

