10 000 Euro für Hilfsprojekt in Ukraine

Bad Mergentheim. Die Treue der Kunden, ihre Spendenfreude und der Fleiß der Mitarbeiterinnen des Weltladens Bad Mergentheim erlauben es dem Weltladenverein, ukrainischen Flüchtlingen zu helfen, die in Ivano-Frankivsk untergekommen sind. Die Förderung erfolgt auf Zuspruch des Mergentheimer Wallfahrtspfarrers Pater Hermann-Josef Hubka und in Zusammenarbeit mit „Kirche in Not“.

Ivano-Frankivsk hatte vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine rund 218 000 Einwohner. Die Hauptstadt des gleichnamigen Gebiets in der West-Ukraine liegt rund 130 Kilometer südlich von Lemberg. Nach Luhansk, ins zentrale Kriegsgebiet, sind es 1450 Kilometer, nach Bad Mergentheim knapp 1400 Kilometer.

Die Erzdiözese der griechisch-katholischen Kirche in Ivano-Frankivsk hat ein kirchliches Gymnasium als Zufluchtsort geöffnet. Derzeit sind dort etwa 90 Menschen untergekommen. Sie erhalten Unterkunft und Essen. Für die medizinische Versorgung steht ein Krankenhaus zur Verfügung, für die Betreuung eine Caritas-Station. Für jeden Flüchtling werden pro Tag umgerechnet zwischen elf und zwölf Euro benötigt. Das Erzbistum hat sich deshalb an „Kirche in Not“ gewandt. Das päpstliche Hilfswerk hat die Angaben geprüft und unterstützt diese Flüchtlingshilfe – wie viele andere auch. Hier geht es nicht um Nachhaltigkeit, wie sie der Weltladen Bad Mergentheim sonst anstrebt (eine Liste der Hilfsprojekte findet sich auf der Homepage der Münstergemeinde St. Johannes Baptist). Aussicht auf Frieden besteht nicht.

Die Flüchtlingshilfe in der Ukraine scheint ein Lauf im Hamsterrad, und im Verhältnis zu der Aufgabe kann der Weltladen Bad Mergentheim nur einen winzigen Beitrag leisten, heißt es von den Verantwortlichen, und weiter: Aber jeder noch so kleine Beitrag bedeutet für die Menschen, die er erreicht, eine Entlastung. Daher spendet der Weltladen Bad Mergentheim nun 10 000 Euro, um die Not der im Gymnasium von Ivano-Frankivsk untergekommenen Menschen zu lindern. WLV