Zweitägiger Adventsbummel war ein voller Erfolg

Assamstadt. Seine Mitgliederversammlung hielt der Gewerbeverein kürzlich im Feuerwehrgerätehaus ab. Aktuell zählt der Verein 52 Mitglieder und ist per Saldo leicht gewachsen.

Von vier Ausschusssitzungen fand die Hälfte digital statt, sagte Katharina Beisel. In den Sitzungen nahm die jeweilige Corona-Situation einen großen Stellenwert ein, es wurden aber auch viele weitere Felder beackert, erläuterte die Vorsitzende: Beispielsweise das Ferienprogramm, die Mitgliedergewinnung, Sommerwerbung, Ortsbeschilderung und Veranstaltungen. In Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung wurde zum Adventsbummel das Ort weihnachtlich geschmückt. Diese beliebte Veranstaltung wurde 2021 erstmals an zwei Tagen hintereinander durchgeführt. Der Adventsbummel fand unter widrigen Umständen und mit hohem Aufwand Corona-konform statt und war letztlich ein schöner Erfolg für die Besucher und Teilnehmer.

Die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte, führte Bürgermeister Joachim Döffinger durch. Mit seinen Dienstleistungen, den angebotenen Arbeitsplätzen und seinem Engagement mit vielfältigen Aktionen sei der Gewerbeverein ein wichtiger Bestandteil von Assamstadt, hob Döffinger hervor und lobte das gute Miteinander zur Gemeindeverwaltung. Der Rathauschef nahm anschließend die Wahlen vor:

Vorsitzende Katharina Beisel und ihr Stellvertreter Rolf Blesch wurden in ihren Ämtern bestätigt. Wiedergewählt wurden ebenfalls die Beisitzer Anke Ertl und Hans-Joachim Bauer. Kassierer bleibt Alexander Schmitt und Kassenprüfer Michael Bartel. Neu hinzugekommen sind Sabine Schöbinger als Kassenprüferin, als Schriftführer Arno Sengersdorf sowie Florian Hügel und Jürgen Scherer als Beisitzer.

Ehrungen

Die Ehrungen nahm der Zweite Vorsitzende Rolf Blesch vor. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Katharina Beisel, Helmut Volkert und Joachim Walz geehrt. Außerdem wurde Roswitha Frank geehrt, sie ist bereits 30 Jahre im Verein aktiv. In der Versammlung wurde noch beschlossen, dass künftig regelmäßig drei verkaufsoffene Sonntage stattfinden sollen: Im Frühjahr, Herbst und zum Advent.