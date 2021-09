Wolfgang Geißler gehört fast schon zum Inventar

Assamstadt. Jetzt wurde Wolfgang Geißler aus der Gemeinde Assamstadt für seine Betriebszugehörigkeit von über 40 Jahren bei Scherer Haustechnik geehrt.

1981 beigetreten

Nach seiner erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung als Anlagenmechaniker Sanitär-Heizung-Klima und Gesellenjahre in verschiedenen Firmen, trat Geißler am 1. September 1981 bei der Firma Alfred Scherer als erster Mitarbeiter in Assamstadt ein.

Im Kollegenkreis gefeiert

Nun durfte er seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit begehen, welche im Kreis seiner Arbeitskollegen gefeiert wurde.

Mit aufgebaut

Wolfgang Geißler hat dieses Unternehmen in all den Jahren durch seine Kompetenz mit aufgebaut und geprägt, durch alle Höhen und Tiefen mitgetragen, was somit wesentlich zum Erfolg der Firma beitrug.

Jürgen Scherer, der den Betrieb in zweiter Generation führt, überreichte eine Ehrenurkunde der Handwerkskammer und ein Präsent und dankte nochmals für die jahrelange kollegiale und gute Zusammenarbeit. pm