„Wir können viel aus eigener Kraft schultern“

Assamstadt. Als eine der letzten Kommunen im Main-Tauber-Kreis brachte die Gemeinde Assamstadt den Haushaltsplan für 2023 auf den Weg. Der Gemeinderat votierte in seiner montäglichen Sitzung einstimmig für das umfangreiche Zahlenwerk, ebenso für die Finanzplanung 2024 bis 2026.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“ Bürgermeister Joachim Döffinger zitierte Albert Einstein und warf einen Blick nach vorn. Für das laufende Jahr sei der Etat „gut aufgestellt“. Man spräche von einem „Plan“ – und ein solcher könne sich im Laufe der Zeit immer wieder mal ändern. Doch es gebe berechtigten Anlass, zuversichtlich nach vorn zu blicken. Keine Kreditaufnahme, weiter sinkende Schulden, ein positives Resultat im Ergebnishaushalt, Investitionen – all dies seien Indizien für einen gut aufgestellten und gesunden Haushalt. Als wichtige Aufgabe für die kommende Zeit nannte der Rathauschef die Ausweisung weiterer Wohnflächen. Dabei müsse man im Auge behalten, ob es nicht Sinn mache, auch innerhalb des Ortsgebiets freie Areale dafür zu nutzen.

Plus im Ergebnishaushalt

Kämmerer Josef Scherer ist bereits ein Routinier, was die Aufstellung des Etats angeht. Er trug die Zahlen gewohnt souverän vor – und wenn sie durchaus positiv sind, macht die Präsentation gleich doppelt so viel Freude. Er hatte den stolzen Gewinn vom 495 197 Euro beim Gesamtergebnishaushalt zu vermelden. Als größte Einnahmen nannte er den Einkommensteueranteil (1 544 618 Euro), die Schlüsselzuweisungen (1 301 014 Euro), die Gewerbesteuer (600 000 Euro), die Grundsteuer B (325 000 Euro) sowie den Umsatzsteueranteil (257 758 Euro). Dem stünden bei den Ausgaben unter anderem die Kreisumlage (884 548 Euro) sowie die FAG-Umlage an das Land (664 460 Euro) gegenüber.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat Mehr Gewerbe soll mehr Geld in Wittighäuser Kasse spülen Mehr erfahren

Selbstredend, dass 2023 auch wieder ordentlich investiert werde, betonte Josef Scherer weiter. Hier nannte der Kämmerer explizit Grundstückskäufe (200 000 Euro), den Ausbau der Grundschulbetreuung in der Asmundhalle (Gruppenraum, 200 000 Euro), ein neues Fahrzeug für die örtliche Feuerwehr (365 000 Euro), Photovoltaikanlagen für die Dächer der Grundschule und der Asmundhalle (bereits ausgeführt, 205 000 Euro), Kanalisation (insgesamt 500 000 Euro) oder die Sanierung des Kastanienweges (200 000 Euro). Das Ganze könne mit eigenen Mitteln gestemmt werden, ebenso wie die Maßnahmen in den Folgejahren, wobei hier ganz oben auf der Agenda der Neubau des Rathauses stehe.

Pro-Kopf-Verschuldung rückläufig

Weiter rückläufig sei auch die Pro-Kopf-Verschuldung. Nach jetzigem Stand der Dinge sinke sie bis Ende 2023 auf 717 Euro, mehr als 210 000 Euro könnten laut Scherer getilgt werden. In der Summe seien Wasser und Abwasser mit inbegriffen. Wenn sie herausgerechnet würden, läge die Pro-Kopf-Verschuldung in Assamstadt sicherlich unter dem Landesdurchschnitt von 487 Euro. Der Schuldenstand werde damit voraussichtlich innerhalb einer Dekade halbiert.

2274 Einwohner

Auf eher bescheidenem Niveau bewege sich hingegen die Grundsteuer, vom Rekordwert 2003 (2,6 Millionen Euro) sei man derzeit ein gutes Stück entfernt. Positiv sei der Trend beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der sich weiter nach oben entwickle – bei im Übrigen steigenden Einwohnerzahlen. Mit 2274 Bürgern sei im vergangenen Jahr der zweithöchste Stand überhaupt erreicht worden.

Für den Gemeinderat sprach Jochen Hügel dem Kämmerer ein großes Lob für die Ausarbeitung des Zahlenwerks aus. „Es ist ein guter Haushalt für 2023. Wir sind gut aufgestellt, weil wir viel aus eigener Kraft schultern können.“