Vorsichtige Kalkulation

Assamstadt. Der Assamstadter Gemeinderat hatte sich in seiner vergangenen Sitzung abschließend mit dem Forstwirtschaftsplan zu befassen. Einmütig votierte das Gremium für den Vollzug 2020, den Bewirtschaftungsplan für 2022 und die Erhöhung des Hiebsatzes. Im Rahmen der Zwischenprüfung für den Forsteinrichtungszeitraum 2016 bis 2025 hatte das Forstamt zuvor die Empfehlung ausgesprochen, den Hiebsatz um 21 Prozent nach oben zu schrauben.

100 Hektar Gemeindewald

Nach Auskunft von Forstdirektor Karlheinz Mechler und Revierleiter Hans-Peter Scheifele weise der Assamstadter Gemeindewald mit seinen rund 100 Hektar Fläche einen Nadelholzanteil von etwa 20 Prozent (darunter etwa acht Prozent Fichte) auf. Das Laubholz dominiere mit 80 Prozent Anteil, wobei Buche mit 46 Prozent und Eiche mit 19 Prozent führend seien. Auffallend seien große Flächen mit Beständen von 120- bis 140-jährigen Bäumen.

Im Assamstadter Gemeinderat kurz notiert Assamstadts Bürgermeister Joachim Döffinger informierte in der Gemeinderatssitzung in der Asmundhalle, dass die Entscheidung über den Standort des Mobilfunkmastens noch einmal vertagt werde, weil ein paar Daten und Fakten fehlten. Deren Eingang wolle man noch abwarten, um danach abschließend zu beraten. Ohne Gegenstimme votierte das Gremium für die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen. Wie Schultes Joachim Döffinger mitteilte, liege man derzeit beim Deckungsgrad bei 49,38 Prozent, was nicht mehr zeitgemäß sei. Die Vorgaben des Landes sähen einen Deckungsgrad von mindestens 80 bis 90 Prozent vor. Die Satzung liege öffentlich im Rathaus aus und könne eingesehen werden. Grünes Licht gab die Bürgervertretung darüber hinaus für die Durchführung eines verkaufsoffenen Sonntags am 21. November. ktm

Hans-Peter Scheifele sprach nach mehreren guten Jahren davon, dass 2020 nicht so positiv gewesen sei. was sich auch in den Holzerlösen von lediglich 26 000 Euro niederschlage – normal seien 50 000 Euro pro Jahr. Vor allem die Fichte sei „nicht mehr kostendeckend“. Durch eine Verschiebung des Marktes seien der Kommune etwa 25 000 Euro an Einnahmen entgangen. „Der Markt ist entgleitet, die Preise unten.“ Er hoffe aber auf ein „einmalig bescheidenes Ergebnis“.

Vorsichtige Kalkulation

Für das kommende Jahr habe er vorsichtig kalkuliert – mit Einnahmen von 37 000 Euro. Die Dürre geschädigten Buchen sowie die vom Pilz befallenen Eschen seien „eine Wundertüte“. Es sei derzeit noch offen, ob sie als Industrie- oder Stammholz für einen ordentlichen Preis an den Mann gebracht werden könnten. Auf neue Kulturen sowie Bestandspflege solle im kommenden Jahr ein Auge geworfen werden.

Insgesamt seien in mehreren Distrikten Maßnahmen der Verjüngung vorgesehen, sagte Förster Scheifele weiter. Hierbei kämen auch Douglasien in den Boden. Es werde zudem darauf geachtet, dass die Buche im Assamstadter Gemeindewald kein Übergewicht bekomme. Stattdessen sei eine gute Mischung das Bestreben. An Gesamteinschlag seien im kommenden Jahr etwa 700 Festmeter geplant, womit man im Plan liege. Nach den erhöhten Einschlägen der Vorjahre sei man damit fast wieder auf Normalniveau – immer unter der Prämisse, dass nichts Außergewöhnliches passiere.

Forstdirektor Karlheinz Mechler betonte, dass in Sachen zehnjähriger Planung auch der Gemeindeforst von Assamstadt nach der Hälfte der Distanz einer Zwischenprüfung unterzogen worden sei. „Alte Bäume sind ein typisches Phänomen für das Bauland“, so der Chef des Kreisforstamtes. Auch im örtlichen Wald bestehe ein „Überhang an alten Bäumen“. Der Anteil an Buchen liege im Übrigen bei etwa 36 Prozent.

Was den Assamstadter Gemeindewald angehe, sei eine Verjüngung der Kulturen auch für Mechler unumgänglich. Hierbei müsse rasch gegengesteuert werden, „um Monokulturen zu vermeiden“.

Für klimatolerante Baumarten

Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, raten beide Forstexperten, entstehende Käferlücken in Fichtenbeständen und Anbauten in Buchenwäldern mit klimatoleranten Baumarten aufzuforsten. Dies könne ein Beitrag zur Anpassung der Wälder sein. Die im Rahmen der Forsteinrichtung geplante Zeitmischung der Fichte zu den Douglasien ergänze das Konzept.

Um den Gemeindewald insgesamt klimafitter zu machen, solle die Anbaufläche auf knapp vier Hektar statt der ursprünglich vorgesehenen 1,3 Hektar angehoben werden. Aufgrund des hohen Verbissdrucks seien prinzipiell Zäune erforderlich.

Für Karlheinz Mechler war es das letzte Gastspiel in Assamstadt. Joachim Döffinger würdigte die jederzeit gute Zusammenarbeit.