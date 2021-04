Virtuelle Veranstaltung für Juni geplant

Assamstadt. 2020 Jahr hatten die Verantwortlichen des TSV die Hoffnun geäußert, dass der 18. Assamstadter Volkslauf im Juni 2021 „. . . unter klassischen Rahmenbedingungen mit noch viel größerer Begeisterung stattfinden . . .“ könne. Doch hat sich die Entwicklung des Geschehens nicht positiv entwickelt. Aus der jetzigen Perspektive ist eine Großveranstaltung in der Form eines Volkslaufs oder eines Familienfestes nicht vorstellbar. Aus diesem Grund wird Lauf erneut abgesagt.

AdUnit urban-intext1

Allerdings haben sich die Macher dazu entschlossen, einen virtuellen Lauf anzubieten. Dieser wird am 12. Juni starten. Die Laufstrecke wird in Assamstadt zu absolvieren sein und das Zeitfenster wird zwei Wochen betragen. Momentan steckt die Organisation dieser Aktion noch in den Kinderschuhen, aber bald schon werden weitere Konkretisierungen zu Ablauf, Anmeldung, Laufstrecken und Urkunden zu erfahren sein. Es bleibt die Hoffnung, dass der Ansmann-Lauf im kommenden Jahr wieder ausgetragen werden kann.