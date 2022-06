VfB-Veteranen-Auftritt und vieles mehr

Assamstadt. „Als der TSV Assamstadt 1947 gegründet wurde, hat sich der Verein von einer Fußballabteilung Stück für Stück weiterentwickelt. Über die Jahre hinweg kamen die verschiedenen Abteilungen hinzu. Dadurch hat sich durch das Tun der verschiedenen Führungskräfte in all der Zeit ein richtig gutes Fundament etabliert. Wir sind immer jung und dynamisch geblieben. Im Laufe der Zeit wurden sechs Abteilungen gegründet. Diese Breite hat sich ebenso bewährt wie Größe und Struktur des Vereins“, blickt Christian Geißler, einer von zwei Vorsitzenden des TSV, zurück.

Für seinen Mitstreiter an vorderster Front, Christian Hügel, ist es wichtig, dass „wir uns Gedanken machen, wie wir das Ehrenamt technisch unterstützen können, damit die Zeit, die man dafür ohnehin aufbringt, noch effektiver genutzt werden kann“. Denn die Mitglieder seien das Kapital solch eines Vereins, die der Hauptgarant dafür seien, dass er sich in all den Jahren derart gut entwickelt habe.

Auf eingangs besagtem festem Fundament steht mittlerweile ein TSV-Bauwerk, das weit über die Grenzen der Kommune hinaus strahlt – bei den sportlichen Erfolgen genau so wie auf dem gesellschaftlichen Sektor.

In diesem Jahr wird dieses Bauwerk stolze 75 Jahre alt – allemal ein triftiger Grund, um aus dem Vereinsalltag auszuscheren und diesen Anlass auf gebührende Weise zu feiern. Und zwar im Rahmen eines viertägigen Sportfests vom 1. bis 4. Juli, das mit einigen Highlights bestückt ist und für alle Altersgruppen etwas bietet.

Los geht das viertägige Spektakel am Freitag, 1. Juli, um 17.30 Uhr mit der TSV-Kick-Off-Party „Interno“ für Mitglieder, Sponsoren und geladene Gäste im großen Festzelt am Sportgelände. Weiter geht es am Samstag, 2. Juli, ab 12 Uhr mit Sport und Spaß rund um das TSV-Sportheim. Ein Höhepunkt ist dabei sicherlich der traditionelle Assamstadter Volkslauf um den Ansmann-Cup am Nachmittag. Er startet um 14.30 Uhr mit den Schülern und um 15 Uhr mit den Bambini. Die weiteren Rennen: Staffel-Teamlauf 15.15 Uhr, Hobbylauf 16.39 Uhr, Hauptlauf 16.30 Uhr, Walking 16.31 Uhr. Anmeldungen sind ebenso möglich wie Nachmeldungen bis eine Stunde vor dem Start unter der E-Mail-Adresse la@tsv-assamstadt.de sowie via Homepage www.racesolution.de. Der Tag endet um 21 Uhr mit einer Tanzparty bei freiem Eintritt.

Der Sonntag, 3. Juli, beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst mit der Band „Mittendrin“. Auftakt für das sportliche Programm ist um 11.45 Uhr. Gekrönt wird der Tag um 14 Uhr vom Auftritt der Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart, die sich mit einer Regionalauswahl misst.

Im Kader sind so klangvolle Namen wie Hansi Müller, Guido „Diego“ Buchwald, Jürgen Hartmann, Cacau, Roberto Pinto, Karlheinz und Bernd Förster zu finden. Und auch der Königshöfer Martin Lang hat sein Mitwirken zugesagt. Dass die „Altstars“ trotz sicherlich verringertem Tempo noch allerhand am Ball können, davon dürfen sich die hoffentlich vielen Zuschauer überzeugen. Der Festtag endet um 19 Uhr mit Livemusik.

Der Montag, 4. Juli, ist um 17 Uhr geprägt von einem Firmen-Fußballturnier, bevor um 20 Uhr im Festzelt die After-Show-Party das Jubiläumsevent des TSV Assamstadt abschließt.

Christian Geißler und Christian Hügel betonen, dass dieses Sportfest ein ausgezeichneter Anlass sei, um sämtliche Abteilungen des Vereins einem breiten Publikum zu präsentieren. Insgesamt hoffen sie auf gutes Wetter und eine rege Resonanz der Öffentlichkeit.

Im Rahmen des Sportfestes werden im Übrigen auch Tickets für den Benefizabend mit DFB-Schiedsrichter-Lehrwart Lutz Wagner und weiteren Gästen am Freitag, 16. September, um 19.30 Uhr in der Asmundhalle angeboten – ein weiteres Highlight im Jubiläumsjahr des TSV Assamstadt. Karten gibt es darüber hinaus bei s’ Lädle am Eck, Rengershäuser Straße 1, Assamstadt, Telefon 06294/427878, sowie unter E-Mail ktm.tbb@t-online.de bei Klaus T. Mende. ktm