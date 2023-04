Umzug am Rosenmontagprofitiert

Assamstadt. Die Netze BW verlegt in den kommenden Wochen neue Stromkabel in Assamstadt. Insgesamt werden zirka 300 Meter Kabel in der Alten Mergentheimer Straße von Hausnummer 31 bis zur Friedhofstraße und im Schäfereiweg verlegt. 18 Haushalte,die in diesem Bereich bislang über eine Freileitung versorgt werden, können im Zuge dieser Maßnahme nun auf eine moderne Stromversorgung per Erdkabel umgestellt werden. Ausgeführt werden die Arbeiten durch das Mosbacher Unternehmen Schuler Bau. Rund 155 000 Euro investiert die Netze BW in diese Maßnahme, die dazu beiträgt, das lokale Stromnetz leistungsfähiger zu machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Positiver Nebeneffekt: Mehrere Straßenüberspannungen können im Nachgang abgebaut werden, so dass diese für den Rosenmontagsumzug keine Einschränkung mehr bei der Gestaltung der Motivwagen – in Bezug auf die Höhe der Aufbauten – darstellen.

Die Tiefbauarbeiten beginnen direkt nach Ostern zunächst mit der Einrichtung der Baustelle und sollen bis etwa bis Mitte Mai abgeschlossen sein. Es kann im Bereich der Baustelle zu Verkehrsbehinderungen kommen. pm