Überschuss im Forstbetrieb für 2023 geplant

Assamstadt. In der letzten Sitzung des Jahres nahm der Forstwirtschaftsplan, vorgestellt von Forstamtsleiterin Marieke Plate und Revierleiter Michael Häffner breiten Raum ein.

Mit der „unschönen Nachricht“, nämlich der Gebührenerhöhung für die Beförsterung auf knapp 72 Euro begann Plate ihre Ausführungen, doch zeige ein Blick in die Nachbarlandkreise, dass dies durchaus maßvoll und angemessen sei. Und sofort ging es positiv weiter.

Der Vollzug 2021 präsentierte mit einem Überschuss von 6217 Euro eine „schwarze Zahl“. „Ein erfreuliches Ergebnis nach den Jahren zuvor“, fasste Häffner zusammen.

Bewirtschaftungsplan 2023

Detailliert stellte er den Bewirtschaftungsplan 2023 vor. Geplant seien Einnahmen von 44 000 Euro. Dagegen stünden Kosten für Unternehmer in Höhe von 12 000 Euro. Unter dem Strich rechne man mit einem Überschuss von 27 000 Euro aus der Holzernte.

Weiter sei eine Jungbestandspflege geplant, wobei es natürlich darauf ankomme, „was wir an Sturm oder Käferlöchern kriegen.“ Diese Flächen seien zeitnah aufzuarbeiten und wieder aufzuforsten. Mit der Jungbestandspflege, die turnusgemäß anstünde, solle der Mischwuchs reguliert sowie der Eichenbestand gefördert werden.

Konkret werde die Eiche in den Distrikten „Stöckig“ sowie „Am Steinernen Kreuz“ Richtung Neunstetten gefördert. In letzterem wolle man „lichte Eichenwaldstrukturen herstellen“. Dies bedeute, dass in Kürze Habitatbäume, die stehen bleiben sollen, markiert und damit aus der Nutzung genommen werden. Ringsum unterständige Buchen müssten beseitigt werden. „Wir greifen stark ein und machen relativ viel raus“, erklärte der Revierleiter die Vorgehensweise. In den Distrikten „Langenbusch“ und „Kuhweide“ gehe es darum, das ganze Buchenschadholz „einzusammeln“, das Häffner auf 200 bis 250 Festmeter schätzte. Insbesondere solle durch den Einschlag im Distrikt „Kuhweide“ der Brennholzbedarf gedeckt werden. Um dies zu gewährleisten, könnten gegebenenfalls weitere Unterstände gefällt werden.

„Die Buche wird sich nicht mehr erholen“, prognostizierte Plate. Dennoch versuche man von Forstamtsseite beste Ergebnisse zu erzielen, bevor sie nur noch als Brennholz tauge. Weiter müsse man die Gefahren durch Totholz und dürre Äste minimieren sowie den Verkehrssicherungspflichten nachkommen. Mit „Waldarbeit ist eine gefahrgeneigte Tätigkeit“, untermauerte Plate den eigenen Anspruch an die Sicherheit. Überdies beobachte man einen Fichtenbestand, der im Begriff sei „sich aufzulösen“, um diesen an gleicher Fläche in einen Eichenwald umzuwandeln. Man werde Marktlage und Preis im Auge behalten und gezielt reagieren.

„Flächenlose gibt es in den Buchenhieben“ beantwortete Häffner auf Nachfrage. Außerdem stellte die oberste Försterin des Landkreises dar, dass die exakte Waldbewertung nicht seitens der Forstbehörde erfolgen dürfe. Diese sei nur noch durch Sachverständige vorzunehmen.

Einmütig entsprach das Gremium den Beschlussanträgen, der Zustimmung zum Vollzug 2021 sowie der Zustimmung zum Bewirtschaftungsplan 2023.

„Für uns ist jeder Bürger gleich zu behandeln“ betonte Bürgermeister Joachim Döffinger mit Vehemenz. Mit Unverständnis reagierte er auf die Planungen des Gemeindeverwaltungsverbandes Krautheim-Dörzbach-Mulfingen, dass im Flächennutzungsplan die Konzentrationsflächen für Windenergie bei Aussiedlerhöfen nur einen Abstand von 500 Metern betragen. Konkret könnten hier Windenergieanlagen in diesem Abstand zur „Dachtsiedlung“ errichtet werden.

Selbst habe man im Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Bad Mergentheim-Igersheim-Assamstadt 950 Meter zu jeglicher Siedlungsfläche festgelegt. Darüber hinaus liege die Konzentrationszone (Klepsau/Laibach), die direkt an die Gemarkung Assamstadt angrenze, in unmittelbarer Nähe zum Naherholungsgebiet mit seinem umfassenden, zertifizierten Wanderwegenetz.

Auch die Ruhe und Einkehr Suchenden, die auf dem Kreuzweg zum Steffeskirchle pilgerten, seien durch das stete Rauschen der Rotoren sowie den Schattenwurf beeinträchtigt. „Wir sind keine Windkraftverhinderer“, stellte der Rathauschef klar, „aber es muss passen.“ Döffinger appellierte an einen sensiblen Umgang mit dieser Thematik und verwies auf die eigenen Regelungen. Zudem lägen der Gemeindeverwaltung Informationen vor, dass Rotmilane in dieser Zone gesichtet wurden.

Deutliches Nein

Dementsprechend deutlich fiel das Votum der Kommunalvertreter aus, denn so ein Mitglied: „Es muss eine klare Aufforderung an den Gemeindeverwaltungsverband geben, sich an das zu halten, was wir für uns selbst festgesetzt haben.“ Einstimmig entsprach das Gremium dem Beschlussantrag, der Mindestabstand von 950 Metern soll für alle Wohngebäude gelten, auch für Aussiedlerhöfe. Zudem wird auf die Punkte Naherholungsgebiet, Nähe Wohngebiet und Rotmilan hingewiesen.

Keine Bedenken hatte der Gemeinderat gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Kernstadt Südost“ der Stadt Krautheim. Ebenso wurde zu drei Baugenehmigungsverfahren einmütig das Einvernehmen erteilt.