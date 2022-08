Treff der Fußball-Legenden beim TSV Assamstadt

Assamstadt. Der TSV Assamstadt rüstet sich im Rahmen des Benefizabends am Freitag, 16. September, ab 19.30 Uhr in der Asmundhalle unter dem Motto „Agieren statt Reagieren“ für ein Treff deutscher Fußball-Legenden. Neben DFB-Schiedsrichter-Lehrwart Lutz Wagner, dem „Weltschiedsrichter des Jahres 1992“, Aron Schmidhuber, und dem langjährigen KSC-Akteur und Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, Rolf Dohmen, haben jetzt auch Fußball-Europameister Karlheinz Förster (VfB Stuttgart) und der ehemalige Bundesliga-Coach Uwe Rapolder (1. FC Köln, Arminia Bielefeld) zugesagt – Nostalgie pur für die gute Sache.

Ein Abend, lauter Gewinner – zum Abschluss seines 75. Geburtstages bereitet sich der TSV Assamstadt nochmals ein Geschenk. Zudem sollen Einrichtungen und Vereine unterstützt werden, die gerade in Corona-Zeiten nicht auf der Sonnenseite des Lebens standen und stehen und in finanzieller Hinsicht eine Durststrecke hinter sich haben: Andreas-Fröhlich-Schule Krautheim, Reitverein Assamstadt, der ein Therapiepferd unterhält, Verein „Sprungbrett“ Üttingshof (er kümmert sich um die Inklusion bei Kindern und Jugendlichen und unterhält ebenso einige Therapiepferde), Stiftung „Leberecht“, Musikkapelle Assamstadt und TSV Assamstadt für ein Projekt auf dem Sportgelände.

2 Bilder Karlheinz Förster, zweifacher Vizeweltmeister und Europameister 1982 mit Deutschland.

Die hoffentlich zahlreichen Besucher erwartet ein unterhaltsamer Abend, der lange in Erinnerung bleiben soll. DFB-Schiedsrichter-Lehrwart Lutz Wagner (zusammen mit Lutz-Michael Fröhlich der ranghöchste Referee-Funktionär beim Deutschen Fußball-Bund), ein Motivator par excellence, begeistert das Publikum mit einem seiner viel beachteten und geschätzten Vorträge unter dem Motto „Agieren statt Reagieren“. Er wird seine Zuhörer aktiv mit einbinden, in dem sie mit Hilfe echter gelber und roter Karten selbst als Entscheider in Erscheinung treten. Jeder nimmt viel Wertvolles für den persönlichen beruflichen und privaten Alltag mit nach Hause.

Unter allen Besuchern wird ein wertvolles E-Bike verlost, dazu ein „Fußball-Fan-Paket“. Zudem werden für die gute Sache ein Ball mit den Original-Unterschriften der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, unterschriebene Trikots der Bundesligisten VfB Stuttgart, 1. FC Köln sowie Bayer Leverkusen versteigert, dazu ein VIP-Ticket für zwei Personen für ein Bundesliga-Heimspiel des VfB Stuttgart und ein Satz Trikots für eine Jugendmannschaft – alle Einnahmen kommen den sozialen Zwecken zugute.

Ein Highlight des Abends wird die Auszeichnung eines jungen Schiedsrichters als Vorbild sein, der im April in einem Kreisligaspiel einem Akteur durch sein schnelles und beherztes Eingreifen das Leben gerettet hat.

Es gibt darüber hinaus eine Talkrunde mit den prominenten Gästen, bei der vor allem der Videoassistent im Fokus steht. Mit Lutz Wagner, der rund 180 Bundesliga-Spiele geleitet hat, ist ein Fachmann vor Ort, der durch seine Funktion beim DFB mittendrin ist und als absoluter Regelexperte gilt. Er ist auch ein intimer Kenner des „Kellers“ in Köln. Mit den anderen Gästen gibt es einen Blick auf die bevorstehende WM. Zudem plaudern Karlheinz Förster, Rolf Dohmen und Uwe Rapolder aus dem Nähkästchen. Sie haben die eine oder andere kuriose Geschichte auf Lager. Die Besucher können sich mit Fragen aktiv an der Diskussion beteiligen. Die Fußball-Legenden stehen am Schluss des Events für Autogramme, Gespräche und Selfies zur Verfügung. Für die musikalische Umrahmung sorgt die örtliche Musikkapelle, der TSV Assamstadt für das leibliche Wohl. Die Schirmherrschaft übernimmt Bürgermeister Joachim Döffinger.