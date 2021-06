Seit 70 Jahren Priester

Assamstadt. Pfarrer Ludwig Dietz (links, vorn))durfte am Samstag sein 70-jähriges Priesterjubiläum in „seiner“ katholischen Kirche St. Kilian in Assamstadt feiern. An so einem traditionsreichen Tag reisten sogar aktuelle Aktive der Studentenverbindung von Pfarrer Dietz an. Die Gemeinde Assamstadt gratulierte in Person von Bürgermeister Joachim Döffinger (rechts, vorn) ihrem Ehrenbürger Pfarrer Ludwig Dietz, der in all seinen Priesterjahren fast fünf Jahrzehnte in Assamstadt seelsorgerisch tätig war. Bild: Gemeinde

