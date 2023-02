Schlägerei nach Faschingsumzug in Assamstadt

Assamstadt. Nach dem Assamstädter Faschingsumzug randalierten laut Polizei am Montagabend bei den anschließenden Feierlichkeiten vier alkoholisierte Personen und verletzten sich vermutlich gegenseitig. Drei 22, 24 und 27 Jahre alte Männer befanden sich im Bereich der Bank in der Krautheimer Straße. Dort soll ein 22-Jähriger aus bisher unbekannten Gründen auf die Drei eingeschlagen haben, woraufhin sich diese wehrten. Anschließend soll der Angreifer zu Fuß geflüchtet sein. Durch die Schläge wurden die drei Männer leicht verletzt. Der 22-Jährige und der 24-Jährige wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung nach dem namentlich bekannten Täter verlief negativ. Die Ermittlungen dauern an.

