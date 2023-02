Rosenmontagsumzug in Assamstadt steht

Die Vorbereitungen für den Rosenmontagsumzug in Assamstadt laufen auf Hochtouren. Er ist unbestritten der größte und aufwendigste Gaudiwurm der Region und Jahr für Jahr Magnet für tausende Besucher.

Assamstadt. In der Umzugsversammlung im Gasthaus „Zum Straußen“ konnte der neue Umzugsleiter und Nachfolger von Ehrenpräsident Horst Wachter, Oliver Hammel, zahlreiche Umzugsteilnehmer über den Stand der Umzugsvorbereitungen und über wichtige organisatorische Maßnahmen informieren.

Insgesamt werden sich am Umzug über 1500 Teilnehmer mit 26 Fahrzeugkombinationen, fünf Fußgruppen und elf Musikkapellen beteiligen. Mit insgesamt 44 Umzugsgruppen hat der Umzug, der von überdimensionalen Motivwagen geprägt ist, aus organisatorischer Sicht die optimale Länge und ist genauso lang wie im Vorjahr. Hammel meinte, die Zuschauer könnten sich auf einen spektakulären Umzug freuen, der nahtlos an die gigantischen Umzüge der vergangenen Jahre anknüpfen werde.

Nachdem sich das Sammeln von freiwilligen Spenden an den Ortseingängen bewährt hat, wird dieses Sammelsystem auch dieses Jahr beibehalten. Hammel wies besonders darauf hin, dass es sich dabei nicht um das Kassieren von Eintrittsgeld handelt. Es gilt nach wie vor das Prinzip der Freiwilligkeit.

Inzwischen fand für alle Umzugswagen bereits eine zweite TÜV-Abnahme statt. Bei einigen Wagen wurden geringfügige Mängel festgestellt oder bestehende Vorschriften nicht ganz beachtet. Diese Beanstandungen können nach Aussagen des TÜV-Sachverständigen Peter Schmidt in der noch verbleibenden Zeit problemlos gelöst werden. Hammel machte ausdrücklich darauf aufmerksam, wenn es um die Sicherheit der Umzugsteilnehmer und der Umzugszuschauer geht, könne weder von Seiten des TÜV noch von Seiten des Veranstalters ein Auge zugedrückt werden.

Das Führungsfahrzeug wird wie in den vergangenen Jahren die Feuerwehr Assamstadt stellen. An definierten Haltepunkten sind kurze Pausen eingeplant, um eine möglichst gleichmäßige Umzugsgeschwindigkeit zu gewährleisten. Die Feuerwehr hat ihre Einsatzzentrale in der Friedhofstraße oberhalb der alten Kirche. Diesen Feuerwehreinsatz übernimmt wieder die Feuerwehr aus Schweigern. Sie steht während des Umzuges in ständigem Kontakt zu DRK, Einsatzzentrale im Feuerwehrhaus und Polizei.

Die Leitzentrale des Roten Kreuzes befindet sich im Feuerwehrgerätehaus. Entlang der Umzugsstrecke sind acht Rotkreuzstationen eingerichtet. Das bedeutet, dass entlang der 1,7 Kilometer langen Umzugsstrecke mindestens alle 250 Meter eine kleine Rotkreuzstation eingerichtet wird. Zusätzlich werden ein Notarzt, ein Notarztwagen und zwei Krankentransportwagen vor Ort einsatzbereit zur Verfügung stehen. Dieser enorme Einsatz von Rettungskräften ist natürlich auch mit größeren Unkosten für den Veranstalter verbunden. „Das aber“, so Hammel, „ist uns die Sicherheit der Umzugszuschauer und der Umzugsteilnehmer wert.“

Darüber hinaus werden an zwölf besonders neuralgischen Punkten verstärkt Umzugsordner eingesetzt, deren Anweisungen die Zuschauer unbedingt Folge leisten sollen. Dringend appellierte Hammel an die Umzugsteilnehmer, das Verteilen oder gar das Zuwerfen von Alcopops an die Zuschauer zu unterlassen, da gerade die kleinen Fläschchen wie „Pfläumli“ gefährliche Wurfgeschosse darstellen. Außerdem würden Kinder und Jugendliche zum Verzehr von Alkoholika animiert.

Insbesondere wies Hammel darauf hin, dass alle Aktivitäten, die gegen Sitte und Moral verstoßen, in einem „Schlackohrhäuser“ Rosenmontagsumzug nichts verloren haben: „Wir Assamstadter wollen einen sauberen, farbenprächtigen und närrisch-fröhlichen Umzug, in dem Rassismus, Verunglimpfung von Religionen und Darstellung obszöner Handlungen nichts verloren haben.“

Anschließend legte das Organisationsteam des Rosenmontagsumzuges unter Leitung von Oliver Hammel die Reihenfolge der einzelnen Umzugsgruppen fest und gab anschließend die Umzugsaufstellung bekannt. Hammel bedauerte, dass nicht alle Wünsche der Umzugsteilnehmer erfüllt werden konnten.

Insgesamt werden dieses Jahr 20 Preisrichter die einzelnen Umzugsgruppen bewerten. Bewertungskriterien sind Arbeitsaufwand, Originalität und Gesamteindruck. Erfreut zeigte sich Hammel darüber, dass die Umzugsgruppe „Spaxx und Sparrenägel“ sich bereit erklärt hat, am Fasnachtsdienstag nach dem Schlappsautreiben zusammen mit den Gemeindearbeitern den Ortskern zu säubern.

Die Aufstellung des Umzugs erfolgt wieder im Wohngebiet Hirtenhaus . Alle Umzugsteilnehmer müssen sich ab 13 Uhr bei ihren Wagen aufhalten. Für die Fahrer der Umzugswagen besteht während der Aufstellung zwischen 12 und 13 Uhr absolute Anwesenheitspflicht

Der Ortskern von Assamstadt wird ab 12 Uhr gesperrt. Auch die Zufahrt zu angeblichen Verwandten ist dann nicht mehr möglich.

Allen Gästen rät Hammel, sich vor der Anfahrt Parkplätze (Siehe Grafik) auszusuchen. Er empfiehlt vor allem Parkplätze am Sportheim, da es dort oft noch Möglichkeiten gibt und dies kurze Wege zum Ortskern sind.

Für die dritte Prunksitzung am Sonntag, 19. Februar, ab 18.30 Uhr sind noch sehr gute Karten verfügbar. Die noch freien Sitzplätze können auf der Homepage eingesehen werden. Für Kurzentschlossene sind weitere Karten an den Abendkassen erhältlich. Eine Stunde vor Beginn der Sitzungen am Samstag und Sonntag, findet wieder ein „Warm-Up“ in der Halle statt,