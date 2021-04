Räder mit Reifen entwendet

Assamstadt. Auf Sommerräder hatten es Unbekannte in Assamstadt abgesehen. In der Nacht auf Freitag bockten die Diebe auf einem Firmenparkplatz in der Industriestraße einen Firmenwagen auf und unterlegten diesen mit Kanthölzern. Anschließend entwendeten sie die vier montierten Sommerkompletträder mitsamt den Radschrauben.

AdUnit urban-intext1

Das Fahrzeug muss während oder nach der Demontage der Räder auf der rechten Seite von den Kanthölzern gerutscht sein. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung stand die rechte Fahrzeugseite auf den Bremsscheiben. Der vordere rechte Kotflügel war deformiert. Der Diebstahl- und Sachschaden beläuft sich auf circa 4500 Euro.