Projekt wird im Sommer fertig

Assamstadt. Voraussichtlich ab Sommer soll der Waldbadepfad Assamstadt für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Dies teilte Bürgermeister Joachim Döffinger in der Sitzung des Gemeinderates am Montag in der Asmundhalle mit. Ohne Gegenstimme votierte das Gremium für dessen Errichtung im „Stöckig“ und ermächtigte die Verwaltung, die erforderlichen Schritte zu veranlassen.

Vorbereitungen abgeschlossen

Wie der Rathauschef weiter ausführte, hätten der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, die Gemeinde, der örtliche Verein „Heimat und Kultur“ sowie Revierleiter Hans-Peter Scheifele die Vorbereitungen für die Maßnahme soweit abgeschlossen. Die forstrechtliche Genehmigung hierfür sei vom Landratsamt Main-Tauber erteilt worden.

Im Gemeinderat kurz notiert In der montäglichen Sitzung des Assamstadter Gemeinderates in der Asmundhalle teilte Bürgermeister Joachim Döffinger mit, dass vonseiten des Kommunal- und Rechnungsprüfungsamtes die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für 2022 bestätigt worden seien, ebenso die mittelfristige Finanzplanung von 2021 bis 2025. Zur Erweiterung des Gewerbegebietes „Gamberg“ soll eine etwa 100 Meter lange Stichstraße realisiert werden. Die Arbeiten werden zum Angebotspreis von 263 796,53 Euro von der Firma Boller-Bau aus Distelhausen übernommen. Grünes Licht signalisierte das Gremium für die Satzung zur zweiten Änderung der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern II“. Hier solle noch der Kastanienweg mit hineingenommen werden, der einige Mängel aufweise, so Joachim Döffinger. Die Maßnahme solle bis voraussichtlich 30. April 2024 abgeschlossen sein. Der Gemeinderat Boxberg hat beschlossen, den Bebauungsplan „Klinge“ in Windischbuch aufzustellen. Die Firma Hofmann Menü will dort einen neuen, zukunftsfähigen Standort errichten. Seitens der Gemeinde Assamstadt werden hierzu keinerlei Bedenken oder Anregungen vorgebracht. Ebenso hat die Gemeinde Assam-stadt keinerlei Einwände gegen die Aufstellung des Bebauungsplans „Brückleinsäcker“ der Stadt Krautheim in Altkrautheim. Dort sollen 21 neue Bauplätze entstehen. Ohne Gegenstimme votierte der Gemeinderat dafür, am 27. März in der Gemeinde einen verkaufsoffenen Sonntag durchzuführen. ktm

Die heilsame Wirkung des Waldes werde beim Waldbaden mit Meditationen sowie Wahrnehmungs- und Achtsamkeitsübungen kombiniert, so das Gemeindeoberhaupt. Der Wald stelle gleichermaßen Therapie- und Gesundheitszentrum dar, wie auch einen Ort der Freude und der Inspiration. „Waldbaden entschleunigt und wirkt, beeinflusst auch das intensive, bewusste Aufnehmen der Waldatmosphäre, beruhigend auf Körper und Seele“, freut sich Bürgermeister Joachim Döffinger jetzt bereits auf die Realisierung des Projektes.

Da die Verkehrssicherungspflicht bei der Kommune liege, führte der Rathauschef weiter aus, werde als Dienstleister Revierleiter Hans-Peter Scheifele fungieren. Diese Dienstleistung werde mit 95 Euro einmal pro Jahr abgegolten. Sollten Bäume oder Ähnliches gefällt oder entfernt werden müssen, erfolge dies unter Aufsicht von Scheifele durch ForstBW auf deren Kosten. Die Pflege der Stationen übernehme der Verein „Heimat und Kultur“ Assamstadt.

Und eventuell erforderliche Mulcharbeiten führe der Bauhof der Gemeinde Assamstadt durch. Hierzu habe sich Hans-Peter Scheifele mit dem Bauhof bereits ausgetauscht. Es sei vorgesehen, wenn der Bauhof einmalig Jahr (wie bisher auch schon) mit dem Mulcher im „Stöckig“ unterwegs sei, hier der eine oder andere Meter mitgemacht werden soll. Laut Kalkulation würden hierbei einmal im Jahr etwa 150 Euro Kosten für die Kommune anfallen.

Zur Hälfte finanziert

Die Plakate und die Ständer, meinte Joachim Döffinger abschließend, seien vom Landratsamt Main-Tauber und vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ zur Hälfte finanziert worden. Somit fielen auf die Gemeinde Assamstadt einmalige Kosten von 3100 Euro an.

Die Helene-und-Edgar-Ansmann-Stiftung werde sich daran mit einer Spende beteiligen, war noch zu erfahren.

