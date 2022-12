Premiere in der Asmundhalle war ein voller Erfolg

Assamstadt. Nach zweijähriger Zwangspause trafen sich am Dienstagvormittag knapp 170 ältere Einwohner zur Adventsfeier der Senioren, die erstmalig in der Asmundhalle abgehalten wurde. Unter den Ehrengästen waren Altbürgermeister Hermann Hügel und Pfarrer Ludwig Dietz. Der 98-jährige Geistliche wurde als ältester Teilnehmer geehrt.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Döffinger gab dieser das Wort an Iris Kaspar weiter. Die Beraterin von der Caritas nutzte die Gelegenheit, ihre Arbeit und sich selbst kurz vorzustellen.

Den ersten Höhepunkt der Adventsfeier gaben die Kleinen vom Kindergarten St. Marien. Sie unterhielten die Älteren der Gemeinde mit Weihnachtsliedern und Reimen. Anstelle eines Tischgebets stimmte Pfarrer Armin Bauer vor dem gemeinsamen Mittagessen einen Kanon an.

Bereits im Februar war die „heiße“ Bauphase im dritten Bauabschnitt des Neubaugebietes Sachsengarten und im April wurde bei hohem Ministerbesuch der Bewilligungsbescheid für die Flurneuordnung übergeben. Bei einer unterhaltsamen Beamer-Präsentation zeigte Joachim Döffinger auf, was sich im Jahresablauf alles in der Gemeinde getan hatte. Besonders spitzten sich die Ohren,als er in die Zukunft blickte und über den aktuellen Planungsstand zum Rathausneubau informierte. Auch Pfarrer Bernhard Metz blickte in seinem Beitrag auf das Kommende und erläuterte, was es konkret vor Ort bedeuten könnte, wenn durch die geplante Reform im Erzbistum Freiburg 224 Seelsorgeeinheiten in 36 Großpfarreien aufgehen sollten.

Die Begegnungen und Tischgespräche: Nach den harten Corona-Jahren wieder viele Menschen treffen zu können, das tat sichtlich gut. So hatte das Organisationsteam Wert darauf gelegt, ausreichend Pausen zwischen den Programmbeiträgen zu berücksichtigen.

Zur vorweihnachtlichen Stimmung trug Silvia Blesch bei, die das gemeinsame Singen von Adventsliedern an der Gitarre begleitete. Das Assamstadter Heimatlied sorgte zum Abschluss nicht nur für fröhliche Stimmung, sondern dank dieser Schunkelrunde war auch ein wenig Bewegungstherapie mit dabei.

Die Assamstadter Frauen brachten sich wieder mit viel Herzblut ein. Die Adventsfeier der Assamstadter Senioren ist eine gemeinsame Veranstaltung der Kirchen- und politischen Gemeinde. Überlegungen wie mehr Platz, Bewegungsfreiheit und erleichterter Zugang für die Senioren gaben den Ausschlag für den Testlauf in der Asmundhalle. Der Ortswechsel wurde sehr gut angenommen. Zuvor hatte die Seniorenadventsfeier stets im Gemeindezentrum Alte Kirche stattgefunden. cf